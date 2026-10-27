سقوط لص سرق حقيبة بداخلها لاب توب من داخل مسجد بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة الحقيبة الخاصة به وبداخلها جهاز "لاب توب" حال تواجده بأحد المساجد بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ سبتمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم من القائم على النشر (مهندس – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة الحقيبة الخاصة به بأسلوب "المغافلة" وبداخلها جهاز "لاب توب" حال تواجده بأحد المساجد بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف ببيعه "اللاب توب" لأحد أقاربه "حسن النية" أمكن ضبطه ، وتم بإرشاده ضبط (جهاز "اللاب توب" المستولى عليه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





