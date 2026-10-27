وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية بشأن نهر النيل.. والتعاون يعزز التنمية والاستفرار

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم ريتنو مارسودي، مبعوثة الأمم المتحدة للمياه، على هامش الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قضايا المياه والتنمية المستدامة.

وقال السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير أعرب عن تطلع مصر لمواصلة لتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة لضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦، والتوصل إلى مخرجات عملية تسهم في دفع أجندة المياه الدولية حتى عام ٢٠٣٠ وما بعدها،

و استعرض وزير الخارجية التحديات المرتبطة بندرة المياه في مصر، والجهود الوطنية المبذولة لمواجهتها من خلال الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، التي تشمل ترشيد استخدامات المياه، والتوسع في معالجتها وإعادة استخدامها، وتحديث نظم الري، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لمواجهة تحديات المياه.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الدول المتشاطئة للأنهار العابرة للحدود، وخاصة نهر النيل، بما يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مؤكداً رفض مصر للإجراءات الأحادية التي تمس حقوق ومصالح دول المصب، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها مبادئ الإخطار المسبق وعدم الإضرار، بما يصون الأمن المائي ويعزز الاستقرار والتنمية المستدامة.