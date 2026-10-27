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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة
حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة .. تعظيم القرآن الكريم وصونه عن كل ما لا يليق بمكانته من الأمور التي اتفق عليها المسلمون، إذ يجب على المسلم المحافظة على المصحف الشريف وإبعاده عن النجاسات والقاذورات، وعدم وضعه في أماكن قد يتعرض فيها للامتهان أو عدم التوقير، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۝ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾.

هل يجوز وضع المصحف تحت المخدة والنوم عليه؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن من مظاهر تعظيم المصحف الشريف عدم وضعه تحت الوسادة عند النوم، أو وضع الأمتعة والكتب فوقه، أو القيام بأي تصرف يُعد في العرف إهانة له أو انتقاصًا من مكانته.

واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۝ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، مؤكدة أن العلماء شددوا على مراعاة الطهارة عند مس المصحف وحمله، ووضعه في مكان يليق بقدره ومكانته.

ما حكم وضع المصحف في السيارة؟

وفيما يتعلق بحكم وضع المصحف داخل السيارة أو المحال التجارية أو المنازل، أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، أن الحكم يتوقف على الغرض من وضعه.

وبيّن أن وضع المصحف بقصد الزينة أو التظاهر، أو اعتقاد أنه حرز أو تميمة، لا يجوز؛ لأن القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى للعمل بأحكامه، والتعبد بتلاوته وتدبر آياته، وليس لاتخاذه وسيلة للحفظ على هذا النحو.

أما إذا كان وضع المصحف في السيارة أو المنزل أو المحل التجاري بهدف القراءة والتلاوة، فلا مانع من ذلك، مع ضرورة احترامه وصونه ووضعه في مكان مناسب يليق بقدسيته.

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز شرعًا مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا من الحدثين جميعًا؛ وهو قول مالك والشافعي والحنابلة، واحتجوا بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ» أخرجه الطبراني في "الكبير"، وقال أبو حنيفة: يجوز حمله بعلاقته بدون وضوء، ومنع ذلك مالك والشافعي.

حكم وضع المصحف تحت المخدة حكم النوم على المصحف دار الإفتاء المصرية حكم وضع المصحف في السيارة آداب التعامل مع المصحف تعظيم القرآن الكريم دار الإفتاء

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