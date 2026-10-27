البرلمان العربي يختتم جلسته العامة.. الهجمات الحوثية تتصدر وترحيب بالدعم المصري للسعودية

اختتم البرلمان العربي أعمال جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة رئيس البرلمان سعد بن صليب بن مطلق العتيبي، وسط تصدر الاعتداءات التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، إلى جانب الاعتداءات الإسرائيلية والأزمات في السودان واليمن ولبنان وليبيا، والأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مناقشات الجلسة وتقارير اللجان الدائمة.

وكان البرلمان العربي قد بدأ أعمال دور الانعقاد الجديد، السبت، بعقد جلسة إجرائية لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، أعقبتها اجتماعات اللجان البرلمانية الأربع الدائمة ولجنة فلسطين، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال وإعداد التقارير والتوصيات التي عُرضت على الجلسة العامة.

وتصدرت الاعتداءات التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية مناقشات لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، إذ أكد أعضاء اللجنة إدانتهم للهجمات التي استهدفت أراضي المملكة ومنشآتها ومطاراتها، فضلًا عن محاولات استهداف المقدسات الإسلامية، مشددين على ضرورة تعزيز التضامن العربي مع السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات.

وخلال المناقشات، طرح أعضاء مقترحات لتأكيد موقف البرلمان العربي الداعم للمملكة، شملت توجيه رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإيفاد وفد برلماني عربي إلى السعودية للقاء رئيس مجلس الشورى السعودي. وظلت هذه المقترحات في إطار الطروحات التي نوقشت داخل اللجنة، دون اعتبارها قرارات معتمدة.

وفي كلمته أمام الجلسة العامة، أدان العتيبي الاعتداءات الحوثية، معتبرًا أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمه الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، مشددًا على أن أمن المملكة يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

وفي السياق ذاته، ثمّن البرلمان العربي موافقة مجلس النواب المصري، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، عقب التنسيق بين البلدين، للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد الاعتداءات الخارجية.

وامتدت المناقشات إلى الأزمة اليمنية، حيث ندد نواب يمنيون بممارسات ميليشيا الحوثي، مسلطين الضوء على حصار مدينة تعز واستهداف مقرات الحكومة اليمنية، ومؤكدين ضرورة دعم وحدة الجمهورية اليمنية واستقلالها وإنهاء معاناة شعبها وحماية أمن الملاحة الدولية.

إدانة الهجمات الحوثية على السعودية

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على مركزيتها في العمل العربي المشترك، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس،

وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما أكد مواصلة الجهود البرلمانية والدبلوماسية الداعمة للفلسطينيين في المحافل الدولية، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالسودان، دعا العتيبي إلى الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين والتوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مطالبًا بوقفها والانسحاب من الأراضي اللبنانية، ومؤكدًا دعم سيادة الدولة اللبنانية ووحدتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها.

وشملت مواقف البرلمان العربي كذلك دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها ومساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار، والتأكيد على وحدة الصومال ورفض الإجراءات التي تمس وحدته الوطنية، فضلًا عن مساندة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.

كما أدان البرلمان الاعتداء الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك الأردنية، مؤكدًا تضامنه مع الأردن ورفض كل ما يستهدف أمنه واستقراره.

وناقشت الجلسة تقارير اللجان الدائمة بشأن القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والتشريعية والحقوقية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب ملفات المرأة والشباب والطفولة، في إطار متابعة التطورات العربية وتنسيق المواقف البرلمانية تجاه القضايا المشتركة.

وأكد العتيبي، في ختام كلمته، أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا برلمانيًا يقاس بنتائجه وأثره، من خلال خطة متكاملة تستبق التحديات وتحوّل المبادرات إلى إنجازات ملموسة، مشددًا على أهمية توحيد الجهود والاستفادة من تنوع الخبرات لتحقيق أهداف العمل العربي المشترك.

ووجّه البرلمان العربي الشكر إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي والأمانة العامة للجامعة، تقديرًا لجهودهم في دعم العمل العربي المشترك، كما أشاد بجهود الأمانة العامة للبرلمان العربي في الإعداد للجلسة ومساندة أنشطة البرلمان ولجانه.