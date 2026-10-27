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المقاولون العرب: محمد عبد الناصر ينضم إلى الأهلي في يناير المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب: محمد عبد الناصر ينضم إلى الأهلي في يناير المقبل

إدريسا
إدريسا
ميرنا محمود

كشف طلعت محرم، مدير الكرة بنادي المقاولون العرب، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع إدريسا، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأكد محرم، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أنه لم يتواصل أي مسؤول من الأهلي مع إدارة المقاولون العرب لبحث إمكانية ضم إدريسا، نافيًا وجود مفاوضات رسمية بشأن اللاعب حتى الآن.

وفي المقابل، أوضح مدير الكرة بالمقاولون العرب أن محمد عبد الناصر سينضم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، ليكشف بذلك عن تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب.

المقاولون العرب الأهلي إدريسا محمد عبد الناصر طلعت محرم

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