بالأرقام .. ننشر تفاصيل جدول زيادات رواتب المعلمين بعد إعلانها رسميا اليوم

أعلن وزيرا التربية والتعليم و المالية في مؤتمر صحفي اليوم ، أن الزيادة المقررة للمعلمين ستتراوح بين ٥ آلاف جنيه للمعلم المساعد و٦ آلاف جنيه لكبير المعلمين خلال العامين الماليين المقبلين

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول زيادات رواتب المعلمين المعلن عنها اليوم :

المعلم المساعد سيحصل على ٢٥٠٠ جنيه زيادة فى العام المالي المقبل، ومثلها العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩

المعلم : سيحصل على ٢٦٠٠ جنيه زيادة فى العام المالي المقبل، ومثلها العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩

المعلم أول : سيحصل على ٢٧٠٠ جنيه زيادة فى العام المالي المقبل، ومثلها العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩

المعلم أول أ : سيحصل على ٢٨٠٠ جنيه زيادة فى العام المالي المقبل، ومثلها العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩

المعلم الخبير : سيحصل على ٢٩٠٠ جنيه زيادة فى العام المالي المقبل، ومثلها العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩

كبير المعلمين :سيحصل على ٣ آلاف جنيه، ومثلها أيضًا العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩

الزيادات المقررة ستكون تدريجية تبدأ خلال شهر يوليو ٢٠٢٧ ويستمر تنفيذها على مدار عامين

المعلمين في التعليم العام والأزهري سيحصلون على الزيادات المعلنة

تحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى

جدير بالذكر أنه قد بدأت الحكومة في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى، في إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر ٢٠٢٦» حيث عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين، وأكدا خلاله مواصلة التنسيق الثنائي لدفع مسار الارتقاء بالعملية التعليمية؛ إيمانًا بأن التعليم ركيزة أساسية للتنمية البشرية التى تتصدر أولويات الدولة المصرية، وستشهد اهتمامًا متزايدًا خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزيران، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إنه سيتم زيادة أجور المعلمين، إلى ١٥ ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨ - ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩».