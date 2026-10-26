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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: أهداف الحوثيين لم تتغير

الحوثي
الحوثي
عادل نصار

قال مروان دماج مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إنّ ميليشيا الحوثي تمتلك قدرات على المناورة السياسية والتوصل إلى هدن مؤقتة، لافتًا، إلى أن أهدافها الرئيسية لم تتغير، وأنها ما زالت مرتبطة بالمحور الإيراني وزعزعة الأمن القومي العربي.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أي تواصل مع الجماعة يجب أن ينطلق من فهم طبيعتها، محذرًا من أن المقاربات التي لا تدرك طبيعتها؛ قد تنتهي إلى أزمات.

وتابع، أن الجماعات الدينية المتطرفة لا تعبر عن الشعوب التي تسيطر على مناطقها، بل تستولي على السلطة وتوظف مقدرات الدول لخدمة مشروعاتها.

واستشهد بتنظيم داعش وحركات دينية أخرى في المنطقة، معتبرًا أن مواجهة هذه الجماعات تتطلب هزيمتها عسكريًا، وأن ذلك يمثل مقدمة أساسية للتعامل مع خطرها.

وأوضح مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن مواجهة التطرف الديني لا تقتصر على الجانب العسكري، بل يجب أن تمتد إلى المسارات الأمنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والمؤسسية، بهدف تحقيق السلام والاستقرار والمصالح المشتركة في المنطقة، كما أعرب عن استبعاده أن تثمر جهود الوساطة مع الحوثيين، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الجماعة انطلاقًا من تقديره لطبيعتها وأهدافها.
 

الحوثي مروان دماج مجلس القيادة الرئاسي القيادة الرئاسي اليمني

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