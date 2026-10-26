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تفويض الرئيس لدعم السعودية| برلمانية: مصر تتحرك لحماية استقرار المنطقة وصون مقدرات الشعوب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تفويض الرئيس لدعم السعودية| برلمانية: مصر تتحرك لحماية استقرار المنطقة وصون مقدرات الشعوب

النائبة جيهان شاهين
النائبة جيهان شاهين
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن موافقة البرلمان على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية؛ تعكس إدراك الدولة المصرية لطبيعة المرحلة الراهنة، وما تفرضه من تحركات مسؤولة لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

وأوضحت شاهين أن أمن الدول العربية لا ينفصل عن بعضه، وأن أي تهديد يمس سيادة دولة عربية أو سلامة أراضيها ينعكس على استقرار المنطقة بأكملها، مشددة على أن العلاقات المصرية السعودية تقوم على شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة وروابط تاريخية تتجاوز حدود التعاون التقليدي.

العلاقات المصرية السعودية 

وأضافت أن موافقة مجلس النواب تمثل دعمًا للموقف المصري في التعامل مع التطورات الإقليمية، وتؤكد أهمية وجود تنسيق عربي فعال قادر على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراعات، بما يحفظ مقدرات الشعوب ويصون فرص التنمية والاستقرار.

قوة المنطقة تكمن في قدرة دولها على توحيد 

وشددت عضو مجلس النواب على أن قوة المنطقة تكمن في قدرة دولها على توحيد مواقفها والتعامل مع التحديات برؤية مشتركة، مؤكدة ضرورة الجمع بين التضامن العربي والتحرك الدبلوماسي المسؤول، بما يحمي سيادة الدول ويجنب شعوب المنطقة تداعيات صراعات جديدة.

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