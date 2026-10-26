نجيب ساويرس: مش قلقان من تراجع مؤشرات البورصة وستعاود الارتفاع مرة أخرى

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على ما تعرضت له البورصة المصرية من تراجع لمعظم مؤشراتها في ختام تعاملات اليوم الاثنين، وقال: "إن ما حدث فى البورصة المصرية من تراجع لمعظم مؤشراتها في ختام تعاملات اليوم الإثنين هو فرصة ذهبية لشراء الأسهم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه يجب أن يكون هناك إقبال كبير على شراء الأسهم لزيادة حصة الشركات، موضحا: "ما بحبش اشتري باسم شركتي حتى لا يظن أحد شيئا آخر، وهناك شركات أخرى أقوم بشراء الأسهم فى البورصة المصرية بها".

وأكد ساوريس أن نشاط البورصة سيعود مرة أخرى خلال يوم أو يومين على الأكثر، مضيفا: "لست قلقان مما يحدث فى البورصة، واللى خايف من المجازفة لا يشتري، ولكن هناك من يحب المجازفة".

وأوضح أن البورصة ستعاود للارتفاع مرة أخرى، ولا أسعى لتشجيع الأخرين على الشراء حتى لا يقول أحد أن هناك شيئا ما، فكل شخص مسئول عن قراره، وشراء الأسهم فى البورصة حاليا هو الوقت المناسب ولا يجب الانتظار حتى تعاود الأسهم للارتفاع حتى يتم الشراء.