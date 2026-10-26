الخارجية الأمريكية: روبيو يستضيف اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في أتلانتا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو سيزور مدينة أتلانتا بولاية جورجيا يومي الجمعة والسبت المقبلين، لاستضافة اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، لبحث سبل تعزيز التعاون بشأن التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة.

وذكرت الوزارة -في بيان أصدرته اليوم الإثنين- أن الولايات المتحدة تسعى، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى إعادة مجموعة العشرين إلى تركيزها الاقتصادي الأساسي، المتمثل في دفع النمو وتعزيز الأمن الاقتصادي وتحقيق نتائج ملموسة للشعب الأمريكي.

وأضافت أن روبيو سيجمع وزراء خارجية الاقتصادات الكبرى في العالم لدفع التعاون العملي بشأن التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة، مشيرة إلى أن أتلانتا تمثل مركزًا عالميًا للدبلوماسية والاتصالات والتجارة.

وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة ستعمل، خلال الاجتماع، مع شركائها في المجموعة على معالجة الأزمات الجيوسياسية التي تسهم في إحداث صدمات للاقتصاد العالمي، بما في ذلك التهديدات التي تواجه حرية الملاحة وأمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.

وأكدت أن الأمن العالمي والازدهار الاقتصادي يرتبطان ارتباطًا وثيقًا، مشيرة إلى أن المناقشات ستمهد الطريق لقمة قادة مجموعة العشرين التي سيستضيفها الرئيس ترامب، وللمباحثات المتعلقة بالأجندة الاقتصادية الأوسع للقمة.