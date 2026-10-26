وزارة الإنتاج الحربي تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة تدوير المخلفات

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الإنتاج الحربي بمختلف المعارض المتخصصة وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين، بما يعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي؛ تشارك وزارة الإنتاج الحربي المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة تدوير المخلفات (IWWI 2026) المقرر إقامته خلال الفترة من 26 إلى 28 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والشركات المتخصصة والخبراء في مجالات المياه والصرف الصحي.

شركات الإنتاج الحربي المساهمة في قطاع المياه

تفقد كلٌّ من الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، جناح وزارة الإنتاج الحربي، واطلعوا على المنتجات والتقنيات التي تعرضها الوزارة، مشيدين بمنتجات شركات الإنتاج الحربي المساهمة في قطاع المياه.

و تشارك بالمعرض عدد من شركات الإنتاج الحربي بمجموعة متنوعة من المنتجات والحلول المتعلقة بقطاعيّ المياه والصرف الصحي، حيث تشارك شركة إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) عرض امكانيات خط تدوير المخلفات الصلبة مستقبل واحد والذى ينتج (RDF) كومبوست (سماد عضوي) ، وتشارك شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بالطلمبات الغاطسة بتصنيع محلي بنسبة ١٠٠٪؜ ، بينما تشارك شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) بمنتجاتها من المحابس بأنواع و مقاسات مختلفة (3 بوصة، عدم الرجوع، محبس سكينة) وأغطية الصرف الصحي وأجسام الطلمبات والجرليا ودرج سلم ومشترك، بالإضافة إلى شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) و التي تشارك بماكيت طلمبة الفلاح بستم واحد و محرك دويتس تصنيع محلى ١٠٠٪؜ و الذي يستخدم على طلمبات الري و التي تبدأ من ٧،٥ إلى ٢٠ حصان، إلى جانب مشاركة شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) بموفرات المياه الذكية و التي تعمل على توفير المياه من 50 إلى ٧٥٪؜ بتكنولوجيا ألمانية صناعة مصرية ، و شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) فتشارك في المعرض بجهاز انتاج المياه من الهواء بتكنولوجيا يابانية تم توطينها بشركات الإنتاج الحربي حيث يستخرج مباشرة مياه صحية صالحة للشرب وفي حالة عدم توفر مصدر للكهرباء يمكن توصيله بخلية طاقة شمسية من إنتاج مصنع بنها للإلكترونيات بينما تشارك شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) بعدادات المياه الميكانيكية ومسبوقة الدفع.

والجدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربى قامت بإنشاء (126) محطة رفع ، (98) محطة معالجة مياه ، (105) محطة خلط وسيط بالإضافة إلى وحدات معالجة الغسيل الكلوي وإعادة استخدام المياه الرمادية.

ويهدف هذا المعرض إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيات الحديثة بقطاعيّ المياه والصرف الصحي، وتأتي مشاركة وزارة الإنتاج الحربي بهذا المعرض في ضوء الحرص على التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة، وتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية للمشاركة في مشروعات التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك إلى جانب مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والآلات والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.