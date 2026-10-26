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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ذا بيست.. معتمد جمال أفضل مدرب وزيكو أفضل مهاجم وتريزيجيه أفضل لاعب

معتمد جمال
معتمد جمال
حسام الحارتي

شهد حفل «ذا بيست» تكريم معتمد جمال بجائزة أفضل مدرب، وزيكو كأفضل مهاجم، ومحمود حسن تريزيجيه كأفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، إلى جانب تكريم أحمد حسن، عميد لاعبي العالم.

ووصل العديد من نجوم كرة القدم إلي حفل ذا بيست المقام حاليا تحت سفح الأهرامات.

وحضر معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي جانب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق.

كما حضر المغربي محمود بنتايج إلى جانب محمود حسن تريزيجيه نجم فريق الرياض السعودي.

وتواجد أيضا محمود عبدالرازق شيكابالا نجم القلعة البيضاء السابق، وأحمد فتوح وعبدالله السعيد نجوم الفارس الأبيض.

كما حضر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز والمغربي محمد الشيبي وزيكو، والإعلامي ابراهيم فايق.

ذا بيست معتمد جمال احمد حسن تريزيجيه افضل لاعب

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