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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر: مصافي النفط الروسية ترفع إنتاج الديزل عقب اتفاق مع الولايات المتحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

ذكر مصدران في قطاع النفط مطلعان على الأمر، أن مصافي النفط الروسية تعمل على زيادة إنتاج الديزل خلال شهر أكتوبر؛ وذلك بعد أن منحت الحكومة حصصاً تصديرية في أعقاب اتفاق توريد أبرمه الكرملين مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في التاسع من أكتوبر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على اتفاق لتوريد الديزل من روسيا إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، حيث قررت الولايات المتحدة رفع عقوباتها مؤقتاً عن الوقود الروسي.

وقد أكدت روسيا إبرام الاتفاق، وأوضح ترامب أن روسيا ستقوم بتسليم أكثر من 300 ألف طن متري (نحو 2.25 مليون برميل) من الديزل بشكل فوري، تليها شحنة أخرى قدرها 500 ألف طن في نوفمبر، ثم مليون طن إضافية بعد ذلك مباشرة. وأشار ترامب إلى أن روسيا قد توفر أيضاً 3 ملايين طن أخرى، رهناً بحالة مصافيها النفطية.

وأفاد متعاملون بأن الحكومة الروسية سمحت، اعتباراً من الأول من أكتوبر، باستثناءات من حظر تصدير الديزل الساري حالياً، وذلك عبر تخصيص حصص تسمح لروسيا بتوريد الوقود بموجب الاتفاق مع ترامب.

ومنذ دخول حظر تصدير الديزل الروسي حيز التنفيذ في أغسطس، اضطرت شركات النفط الروسية إلى خفض الإنتاج ليتماشى مع الاحتياجات المحلية، مع قصر الإمدادات الموجهة لدول آسيا الوسطى على تلك المحددة بموجب اتفاقيات حكومية مشتركة.

وذكرت مصادر في القطاع أن إنتاج الديزل في روسيا انخفض خلال النصف الأول من أكتوبر إلى نحو 160 ألف طن يومياً، مقارنة بـ 175 ألف طن يومياً في سبتمبر. ومع صدور حصص التصدير الجديدة في منتصف الشهر، بدأ الإنتاج في الارتفاع ليصل إلى نحو 180 ألف طن يومياً.

وأشارت المصادر إلى أن الاستهلاك المحلي ينخفض ​​عادةً إلى نحو 140 ألف طن يومياً في شهر أكتوبر، وذلك لعوامل موسمية مثل انتهاء موسم حصاد الحبوب وانقضاء موسم ذروة القيادة الصيفي.

وأضافت: وهذا يعني توفر ما لا يقل عن 40 ألف طن يومياً -أي أكثر من مليون طن شهرياً- للتصدير. وأضافت المصادر أن ما يتراوح بين 0.2 مليون و0.3 مليون طن من هذه الكمية قد تكون مطلوبة للدول المجاورة.

وذكرت المصادر أنها تتوقع أن تُبقي الحكومة على الحظر، مع استخدام نظام الحصص (الكوتا) لتنظيم الصادرات، وذلك في ظل مراقبة السوق المحلية وتطورات الإنتاج.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن (LSEG) ظهور ناقلة ترفع علم مالطا، تحمل 40 ألف طن من الديزل الروسي ومتجهة إلى نيويورك، وذلك عبر أنظمة التتبع في 23 أكتوبر.

وفي اليوم نفسه، صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن شحنات الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة ستستمر بانتظام بعد مغادرة الناقلة الأولى.

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