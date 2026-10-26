جامعة المصورة تنظم ورشة عمل لتدريب الجهاز الإداري على استخدام الذكاء الاصطناعي

نظّمت إدارة الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة ، ورشة عمل تدريبية للجهاز الإداري بعنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤون الطلاب الوافدين»، للتعريف بسبل الاستفادة من هذه التقنيات في إنجاز المهام اليومية وتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين.

حاضر في الورشة الدكتور المعتصم بالله مصطفى البحراوي، أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية الحقوق والمشرف العام على إدارة الطلاب الوافدين، بحضور الدكتورة شيماء عبد الوهاب، نائب المشرف العام للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور أحمد صلاح، نائب المشرف العام لشؤون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور المعتصم بالله البحراوي ، على أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل بإدارة الطلاب الوافدين، موضحًا أن استخدامها في المهام الإدارية اليومية يساعد على سرعة إنجاز المعاملات، وتحسين دقة المراسلات، وتنظيم البيانات وإعداد التقارير، بما يتيح للعاملين وقتًا أكبر للتركيز على المهام التي تحتاج إلى متابعة مباشرة وتقدير بشري، مع ضرورة مراجعة المخرجات والتأكد من صحة المعلومات قبل استخدامها.

واستعرضت الورشة ، عددًا من التطبيقات العملية، من بينها استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد المراسلات والرد على استفسارات الطلاب وأسرهم، وصياغة المخاطبات الرسمية الموجهة إلى السفارات والملحقيات الثقافية، مع مراجعة الأسماء والتواريخ والبيانات للتأكد من دقتها قبل إرسالها.

كما تناولت الورشة استخدام «Google Drive» في حفظ وتنظيم قوالب المراسلات والردود الخاصة بجهات الاختصاص، بما يسهل الرجوع إليها والاستفادة منها عند الحاجة، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير والإحصاءات وعرض البيانات بصورة واضحة تساعد في متابعة العمل واتخاذ القرارات المناسبة.

واختُتمت الورشة بمناقشة سبل الاستفادة من التطبيقات التي جرى استعراضها في العمل اليومي بإدارة الطلاب الوافدين، بما يساعد على تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب، في إطار جهود الجامعة لتطوير الأداء الإداري ومواكبة المستجدات التكنولوجية.