قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والأوراق المطلوبة
الحياة بقى لونها أصفر.. ضباب سام يخنق إندونيسيا ومخاوف على الأطفال بسبب الحرائق| صور
متحدث الصحة: حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف 21 مليون طفل على مستوى الجمهورية
سعر بولستار 5 الكهربائية في الإمارات
قطر تدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك
خبير عسكري يكشف طبيعة التحرك المصري لدعم السعودية ودور الدفاع الجوي
صور فاضحة.. القبض على شاب وفتاة بالقاهرة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء
خبير عسكري: مصر ستشارك غالبا بأنظمة دفاع جوي وخبراء عسكريين للدفاع عن السعودية
خبير عسكري: مصر مش رايحة السعودية عشان تحارب.. وتحركنا العسكري دفاعي بحت
ماذا بعد موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية؟.. الدستور يحدد الخطوة التالية
عمرو أديب: موافقة مجلس النواب على إرسال قوات للسعودية تستهدف حماية الأمن القومي المصري
سوريا.. مقتل 3 أشخاص في انفجار مجهول لسيارة على طريق دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جامعة المصورة تنظم ورشة عمل لتدريب الجهاز الإداري على استخدام الذكاء الاصطناعي

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
همت الحسينى

 نظّمت إدارة الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة ، ورشة عمل تدريبية للجهاز الإداري بعنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤون الطلاب الوافدين»، للتعريف بسبل الاستفادة من هذه التقنيات في إنجاز المهام اليومية وتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين.

حاضر في الورشة الدكتور المعتصم بالله مصطفى البحراوي، أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية الحقوق والمشرف العام على إدارة الطلاب الوافدين، بحضور الدكتورة شيماء عبد الوهاب، نائب المشرف العام للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور أحمد صلاح، نائب المشرف العام لشؤون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور المعتصم بالله البحراوي ، على أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل بإدارة الطلاب الوافدين، موضحًا أن استخدامها في المهام الإدارية اليومية يساعد على سرعة إنجاز المعاملات، وتحسين دقة المراسلات، وتنظيم البيانات وإعداد التقارير، بما يتيح للعاملين وقتًا أكبر للتركيز على المهام التي تحتاج إلى متابعة مباشرة وتقدير بشري، مع ضرورة مراجعة المخرجات والتأكد من صحة المعلومات قبل استخدامها.

واستعرضت الورشة ، عددًا من التطبيقات العملية، من بينها استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد المراسلات والرد على استفسارات الطلاب وأسرهم، وصياغة المخاطبات الرسمية الموجهة إلى السفارات والملحقيات الثقافية، مع مراجعة الأسماء والتواريخ والبيانات للتأكد من دقتها قبل إرسالها.

كما تناولت الورشة استخدام «Google Drive» في حفظ وتنظيم قوالب المراسلات والردود الخاصة بجهات الاختصاص، بما يسهل الرجوع إليها والاستفادة منها عند الحاجة، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير والإحصاءات وعرض البيانات بصورة واضحة تساعد في متابعة العمل واتخاذ القرارات المناسبة.

واختُتمت الورشة بمناقشة سبل الاستفادة من التطبيقات التي جرى استعراضها في العمل اليومي بإدارة الطلاب الوافدين، بما يساعد على تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب، في إطار جهود الجامعة لتطوير الأداء الإداري ومواكبة المستجدات التكنولوجية.

جامعه المنصورة حقوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

مجلس النواب

طلب إحاطة لكشف مصير 4763 طبيبا بيطريا وتأخر تدريبهم بوزارة الزراعة

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

جامعة المصورة تنظم ورشة عمل لتدريب الجهاز الإداري على استخدام الذكاء الاصطناعي

نائب وزيرة الإسكان

توقيع مذكرة تفاهم للتوسع في خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير المياه وشحن العدادات

الذهب يعود للارتفاع عالمياً اليوم الاثنين

بعد 3 أشهر من الهبوط.. الذهب يفاجئ الجميع ويقفز فوق 4000 دولار

بالصور

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد