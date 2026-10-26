أخبار السيارات| ارتفاع أسعار السيارات يهدد سوق المركبات الكهربائية.. خطر اشتعال البطاريات يورط آودي عالميًا

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت مجموعة «فولكس فاجن» الأمريكية عن حملة استدعاء واسعة النطاق تشمل آلاف السيارات الكهربائية التابعة لعلامة «آودي» الفاخرة، وذلك على خلفية وجود خلل محتمل في البطارية عالية الجهد قد يؤدي إلى نشوب حريق.

رغم ما شهده السوق المصري من دخول العديد من الموديلات الجديدة خلال الآونة الأخيرة، إلا أن عودة الأوفربرايس الذي ألقى بظلاله على أسعار السيارات أحبط آمال الكثيرين في اقتناء سيارة جديدة، كما أن سوق السيارات الكهربائية ليس بمعزل عن التطورات والارتفاعات الأخيرة في أسعار السيارات التي شهدها القطاع خلال شهر أكتوبر 2026.

خلت الموجه الأولى من السيارات الكهربائية الموجهة للأسواق التجارية مرحلة جديدة في عمرها الافتراضي؛ حيث بدأت طرازات أسطورية مثل الجيل الأول من «نيسان ليف» و«رينو زوي» بالخروج رسميًا من مظلة الضمان المصنعي للبطاريات الممتد عادة لثماني سنوات.

تحولت فرحة امتلاك سيارة رياضية جديدة إلى تجربة عصيبة لمالك سيارة «شفروليه كورفيت جراند سبورت»، بعدما تعرضت المركبة لخلل برمجي مفاجئ تسبب في توقفها التام بعد أن قطع بها مسافة ميل واحد فقط من مغادرته معرض السيارات.