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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

السيارات الكهربائية القديمة تفتح سوقًا جديدة للبطاريات الرخيصة

استبدال بطاريات السيارات الكهربائية
استبدال بطاريات السيارات الكهربائية
عزة عاطف

دخلت الموجه الأولى من السيارات الكهربائية الموجهة للأسواق التجارية مرحلة جديدة في عمرها الافتراضي؛ حيث بدأت طرازات أسطورية مثل الجيل الأول من «نيسان ليف» و«رينو زوي» بالخروج رسميًا من مظلة الضمان المصنعي للبطاريات الممتد عادة لثماني سنوات. 

فرض هذا التطور على المالكين مواجهة واقع التراجع الطبيعي لكفاءة البطاريات (Degradation) والبحث عن حلول بديلة ومجدية اقتصاديًا لإبقاء سياراتهم قيد الخدمة.

تكاليف صيانة منخفضة وخيارات إعادة التدوير

أسهم هذا التحول الهيكلي في بروز سوق موازٍ ضخم لبطاريات ما بعد البيع (Aftermarket)، مدعومًا بوفرة المعروض وخفض تكلفة المكونات. 

وتتيح التقنيات الحديثة للمستهلكين تفادي دفع مبالغ طائلة للحصول على حزم بطاريات جديدة كليًا من الوكلاء الرسميين، وذلك عبر الاستعانة ببطاريات مجددة (Remanufactured) أو استبدال الوحدات والخلايا التالفة (Modules) بشكل منفصل، مما يقلل تكلفة الإصلاح بنسب تصل إلى 50% مقارنة بالخيارات الأصلية.

مستقبل السيارات الكهربائية المستعملة والاستدامة

لا يقتصر تأثير هذا السوق الصاعد على تخفيض الفواتير الفردية لإصلاح السيارات فحسب، بل يمتد ليعزز القيمة الاستثمارية للسيارات الكهربائية المستعملة وإطالة عمرها التشغيلي.

كما تسهم عمليات إعادة تدوير حزم البطاريات وتجديدها في دعم استراتيجيات الاقتصاد الدائري، وتقليل النفايات الإلكترونية، مما يجعل ملكية المركبات الكهربائية القديمة خيارًا عمليًا وأكثر ملاءمة للميزانيات الاقتصادية.

استبدال بطاريات السيارات الكهربائية سوق بطاريات ما بعد البيع صيانة نيسان ليف ورينو زوي انخفاض أسعار بطاريات EVs

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