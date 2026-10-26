تواصل شانجان UNI-T حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة في السوق السعودي، حيث قدمت بتصميم يحمل الطابع الرياضي بالإضافة إلى تجهيزاتها التي تجمع بين تقنيات القيادة ووسائل الرفاهية والحماية.

أبعاد وتصميم شانجان UNI-T

تنتمي شانجان UNI-T إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، ويبلغ طولها 4,515 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,870 مم وارتفاعها إلى 1,565 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,710 مم، فيما يبلغ وزنها دون ركاب 1,465 كجم، أما مساحة التخزين الخلفية فتصل إلى 500 لتر.

شانجان UNI-T

تعتمد السيارة على مصابيح أمامية بتقنية LED، وبجنوط من الألومنيوم ذات مظهر رياضي، فيما تتضمن المرايا الخارجية مؤشرات للانعطاف وإمكانية الضبط والطي كهربائيًا، بالإضافة إلى خاصية التدفئة، كما تضم التجهيزات الخارجية أيضًا فتحة سقف بانورامية.

شانجان UNI-T

محرك شانجان UNI-T موديل 2026

تعتمد شانجان UNI-T موديل 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، مزود بشاحن توربيني، وتبلغ قوته 177 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 300 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية.

شانجان UNI-T

وتستغرق السيارة 7.9 ثانية للوصول من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة، بينما تسجل السيارة معدل لاستهلاك الوقود يبلغ 17.3 كم لكل لتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 55 لترًا.

تجهيزات شانجان UNI-T موديل 2026

تضم مقصورة شانجان UNI-T موديل 2026 مقاعد مكسوة بالجلد، مع تجهيز مقعد السائق بإمكانية التعديل الكهربائي في 8 وضعيات، إلى جانب خاصيتي التدفئة والتبريد.

وتأتي عجلة القيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، وتعتمد شانجان UNI-T على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 10.3 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي ونظام ملاحة.

شانجان UNI-T

وتضم المقصورة شاشة عدادات رقمية بقياس 10.3 بوصة أيضًا، لعرض بيانات القيادة أمام السائق، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، ونظام تكييف الهواء أوتوماتيكيًا، مع وجود فتحات تهوية مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية.

أسعار شانجان UNI-T موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار شانجان UNI-T موديل 2026 في السوق السعودي من 102 ألف ريال، وتصل إلى 112 ألف ريال.