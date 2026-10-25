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كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم جيب واجونير S Launch Edition؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم جيب واجونير S Launch Edition؟

جيب واجونير S
جيب واجونير S
صبري طلبه

تقدم جيب واجونير S Launch Edition توجهًا مختلفًا لعلامة جيب في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، من خلال الاعتماد على الطاقة الكهربائية بالكامل بدلًا من محركات الاحتراق التقليدية.

وتنتمي السيارة إلى فئة SUV متوسطة الحجم، مع منظومة دفع رباعي ومحركين كهربائيين يقدمان مستويات مرتفعة من القوة وعزم الدوران، إلى جانب باقة من التجهيزات.

جيب واجونير S

أبعاد جيب واجونير S

تأتي جيب واجونير S بطول يبلغ 4888 مم، وعرض يصل إلى 1900 مم، وارتفاع قدره 1646 مم، فيما تبلغ قاعدة العجلات 2870 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2570 كجم.

وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وعجلات ألومنيوم قياس 20 بوصة، كما تأتي المرايا الجانبية بإشارات انعطاف وإمكانية الضبط والطي الكهربائي، مع التدفئة والذاكرة، وفتحة سقف بانورامية.

جيب واجونير S

محرك وأداء جيب واجونير S

تعتمد نسخة Launch Edition على محركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع رباعي 4WD، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 600 حصان، مع عزم دوران يبلغ 836 نيوتن متر. 

وتأتي المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، بما يتناسب مع طبيعة أنظمة الدفع الكهربائية، وتستطيع السيارة التسارع من السكون إلى 96 كم في الساعة خلال 3.4 ثانية.

جيب واجونير S

بطارية ومدى جيب واجونير S

تحصل جيب واجونير S Launch Edition على بطارية بسعة 100.5 كيلوواط ساعة، ويبلغ مدى القيادة الكهربائي 483 كم، وتدعم السيارة الشحن بالتيار المستمر DC، مع إمكانية رفع مستوى شحن البطارية من 20 إلى 80% خلال 23 دقيقة. 

تجهيزات جيب واجونير S

تضم المقصورة مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر، مع إمكانية تعديل مقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي كهربائيًا وحفظ الإعدادات، إلى جانب التدفئة والتبريد لكليهما. 

ويحصل المقود متعدد الوظائف على خاصية التدفئة، بينما تتولى شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة توفير واجهة للتحكم في الوظائف الرقمية، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا. 

جيب واجونير S

وتضم السيارة كذلك شاشة عدادات بقياس 12.3 بوصة، ونظامًا صوتيًا يتكون من 19 سماعة، وتشمل التجهيزات مكيف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، وفتحات تهوية خلفية، إلى جانب تدفئة وتبريد مقاعد الصف الثاني وشاحن لاسلكي للهواتف في الأمام.

جيب واجونير واجونير S جيب واجونير S Launch Edition مواصفات جيب واجونير S Launch Edition

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