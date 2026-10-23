بعد زيادة أسعار الزيرو.. 5 سيارات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المستعملة على الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو التقنية، مع تنوع التصميمات، بالإضافة إلى نقطة تشغل بال الكثير من المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة وهي السعر.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات مستعملة في مصر بأسعار تبدا من 100 ألف جنيه.

سوزوكي ماروتي

سوزوكي ماروتي

تعتمد السيارة سوزوكي ماروتي على محرك سعة 800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 37 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و59نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 3000 دورة في الدقيقة، وبناقل سرعات يدوي مكون من 4 سرعات، يبدأ السعر من 100 ألف جنيه.

رينو ميجان

رينو ميجان

تأتي السيارة رينو ميجان 2006 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصان و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، قدمت السيارة بسعر يبدأ من 260 ألف جنيه.

اسبيرانزا A516

اسبيرانزا A516

تعتمد سيارة اسبيرانزا A516 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، يعمل بنظام التنفس الطبيعي، وتبلغ قوته نحو 117 حصانًا، مع عزم دوران يتراوح بين 140 و147 نيوتن متر، وبناقل سرعات يدوي 5 غيار، يبدأ سعر السيارة من 200 ألف جنيه.

دايو لانوس

دايو لانوس

زودت السيارة دايو لانوس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 86 حصانًا عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 128 نيوتن متر، مع ناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 نقلات، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات تبدأ أسعار السيارة من 220 ألف جنيه.

دايو ماتيز

دايو ماتيز

تأتي السيارة دايو ماتيز بمحرك سعة 0.8 لتر، يستطيع أن يولد قوة إجمالية قدرها 51 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 69 نيوتن متر عند 3800 دورة في الدقيقة، وناقل سرعات يدوي مانيوال مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، تقدم السيارة بسعر 120 ألف جنيه.