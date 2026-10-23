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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه.. ضد الرصاص| BMW تكشف عن Concept 7 Protection

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بيجو بارتنر 2026.. فان خدمية بقوة تصل لـ 130 حصانًا
تنتمي بيجو بارتنر 2026 إلى فئة الفان التجارية الصغيرة، التي تجمع بين المساحة الداخلية المخصصة لنقل الأغراض والاحتياجات التشغيلية، مع باقة من التجهيزات، والتقنيات التي تشمل وسائل الراحة والتحكم.

تقارب 200 حصان.. مواصفات أومودا C5 2026 الجديدة
تنتمي أومودا إلى مجموعة شيري الصينية، التي أطلقت العلامة لتقديم سياراتها في الأسواق العالمية، مع التركيز على التصميم المعاصر والتقنيات الحديثة.

ضد الرصاص.. بي إم دبليو تكشف عن Concept 7 Protection الجديدة
كشفت بي إم دبليو عن سيارة Concept 7 Protection الاختبارية الجديد، والتي تقدم تصورًا لسيارة سيدان فاخرة مجهزة بوسائل حماية لمواجهة التهديدات الأمنية، حيث تعتمد السيارة على الفئة السابعة، مع الجمع بين متطلبات الحماية ومستوى الراحة والتجهيزات المرتبط بهذه الفئة من سيارات العلامة الألمانية. 

5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه.. بالأسعار
يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على شراء سيارة جديدة، وسط التنوع الكبير الذي يشهده السوق المصري من إصدارات، والتي تختلف بحسب الأسعار والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات.

دينزا Z9 GT موديل 2026 الكهربائية.. بمدى يتخطى 1000 كم
تتبع دينزا مجموعة BYD الصينية، وقدمت سيارة Z9 GT موديل 2026 في الأسواق العالمية ضمن فئة السيارات الكهربائية ذات التصميم الرياضي، مع خيارات متعددة لمنظومة الدفع تختلف في القوة والمدى. 

بمحرك V8.. ماذا تقدم لاندروفر ديفندر 130 موديل 2026
تواصل لاندروفر ديفندر 130 موديل 2026 حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة عالميًا، مع اعتمادها على تصميم يجمع بين الطابع الفاخر والقدرات المخصصة للطرق الوعرة.

أسعار بي واي دي سي ليون 5 موديل 2026 في السعودية
تنتمي بي واي دي سي ليون 5 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن تجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي، بينما تأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات التقنية وعناصر الراحة، إلى جانب مقصورة تضم شاشات رقمية وأنظمة اتصال بالهواتف الذكية.

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