بيجو تستعد لتقديم نسختها الاختبارية RCZ.. بقوة تصل لـ 500 حصان

تستعد بيجو الفرنسية لفتح فصل جديد في تاريخها، حيث تستعد للكشف عن سيارتها الاختبارية الجديدة RCZ Vision ضمن فعاليات معرض باريس للسيارات 2026، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، لتقدم تصورًا مستقبليًا لسيارة كوبيه رياضية تعمل بالطاقة الكهربائية.

تصميم بيجو RCZ Vision

تأتي بيجو RCZ Vision بنسبة طول قدرها 4.65 متر، وعرض يصل إلى 1.94 متر، بينما يبلغ ارتفاعها 1.35 متر، وهي أبعاد تمنحها هيئة منخفضة وعريضة، ويظهر التوجه المستقبلي في تصميم الهيكل، الذي يجمع بين الخطوط الانسيابية والأسطح الحادة، مع مقدمة عصرية تضم حزمة إضاءة LED، إلى جانب جنوط رياضية كبيرة الحجم تتناسب مع طبيعتها.

بيجو RCZ Vision

منظومة كهربائية بقوة تصل إلى 500 حصان

تعتمد RCZ Vision على منظومة دفع كهربائية تستهدف إنتاج قوة إجمالية تبلغ 500 حصان، وهو رقم يضعها ضمن فئة السيارات الكهربائية الرياضية ذات الأداء المرتفع.

بيجو RCZ Vision

وتستهدف بيجو توفير مدى قيادة يصل إلى 600 كيلومتر، بما يسمح بقطع مسافات طويلة نسبيًا قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، كما تستهدف RCZ Vision دعم الشحن السريع، مع إمكانية رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 10 دقائق.

بيجو RCZ Vision

تجهيزات بيجو RCZ Vision

يمتد التوجه المستقبلي إلى المقصورة، حيث تتبنى السيارة تصورًا جديدًا لنظام i-Cockpit الذي تستخدمه بيجو في عدد من طرازاتها، ويشمل ذلك نظام Hypersquare للتوجيه الإلكتروني، إلى جانب شاشات شفافة بتقنية MicroLED لعرض بيانات القيادة والمعلومات الأساسية.

بيجو RCZ Vision

ويستهدف هذا التصميم، إعادة تنظيم طريقة عرض المعلومات أمام السائق، مع تقليل الاعتماد على الشاشات التقليدية الكبيرة، ودمج الوظائف الرقمية ضمن بيئة القيادة، وتمثل هذه الحلول جزءًا من الدراسة الاختبارية، ولا يعني ظهورها تأكيد اعتمادها بالكامل في أي نسخة إنتاجية مستقبلية.