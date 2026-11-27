أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري، خلال عبورها خلسة شمال جزيرة غنم في مضيق هرمز.

ناقلة أخرى تغير مسارها



وأوضحت أن ناقلة نفط أخرى كانت ترافق الناقلة المنكوبة اضطرت إلى العودة بعد وقوع الانفجار.

وأكدت بحرية الحرس أن التراجع الحاد في حركة عبور ناقلات النفط يعكس اقتدارها وهيمنتها المطلقة على شرقي المضيق وغربه.

استمرار التوترات حول مضيق هرمز

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر العسكري بين طهران وواشنطن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي لإيران.

وتواصل إيران إغلاق مضيق هرمز منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي، كما تستهدف السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ما يسفر عن توترات متقطعة مع السفن الحربية الأمريكية، وكثيرا ما أعلنت إيران عن إسقاط طائرات مسيّرة أمريكية في محيط مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية.