​حين يلتئم شمل العقول العربية المشتغلة بعلم الآثار والتراث في رحاب مدينة الشيخ زايد، فإن المشهد يتجاوز إطار الملتقى الأكاديمي التقليدي ليغدو وقفة ضمير حضارية ومساءلة جادة حول مصير الذاكرة العربية في زمن التحولات الكبرى. وقد جاء انعقاد المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الأستاذ الدكتور محمد الكحلاوي ومشاركة نخبة من العلماء والباحثين والقيادات الثقافية من مصر والوطن العربي والمؤسسات الدولية، ليجدد العهد مع رسالة الأثر بوصفه ركيزة للوعي الجمعي وسنداً للهوية الوطنية والقومية.



​في الرؤية الإيمانية والحضارية الراسخة، لا يقف المؤمن ولا الباحث المنصف أمام الشواهد الأثرية موقف المتفرج العابر على أحجار صماء، بل يتأملها بوصفها آياتٍ ناطقة وسنناً تاريخية تُرشد العقل وتُهذّب الوجدان. فالدعوة القرآنية المتكررة إلى السير في الأرض والنظر في عواقب الأمم السابقة تؤسس لمنهج علمي وأخلاقي يربط بين قراءة الماضي واستقامة الحاضر؛ إذ إن من يفقد صلته بجذوره يفقد بوصلته في مواجهة التحديات، ومن يصون أثره إنما يصون شهادة وجوده ومسيرته في كتاب العمران الإنساني.



​ومن هذا المنطلق القيمي، تبرز قضية حماية التراث واسترداد الآثار المنهوبة في صدارة الطموح الآثاري العربي، باعتبارها معركة سيادة وكرامة وذاكرة قبل أن تكون إجراءً قانونياً أو إدارياً. فالقطعة الأثرية التي تُنتزع من أرضها وتُهرّب عبر الحدود ليست مجرد تحفة مفقودة، بل هي فصل مسروق من سيرة شعب وحق أصيل للأجيال القادمة. ولن يتحقق استرداد هذه الحقوق وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالتراث إلا بتكامل الدبلوماسية الثقافية مع التشريعات الرادعة، وبناء قواعد بيانات عربية موحدة توثق كل أثر وتحمي كل موقع من العبث والتشويه.

​ولأن الطموح العربي ينشد البقاء والمنافسة لا الاكتفاء بالتغني بالماضي، فقد فرض التوازن بين أصالة المنهج وحداثة الأدوات نفسه على مداولات المؤتمر؛ حيث لم تعد علوم الترميم والصيانة والتوثيق الرقمي وإدارة المتاحف الحديثة ترفاً معرفياً، بل ضرورة لحفظ التراث وإحيائه بلغة يفهمها الجيل الجديد. غير أن التكنولوجيا تظل وسيلة تمكين تُضاعف من قدرة الباحث ودقة قراءته، بينما تبقى الروح والهوية والخبرة الميدانية هي الأصل الذي يمنح للعلم معناه وغايته.



​كما يكتمل بناء هذا الطموح بالوفاء لأهله؛ فالتقاليد الراسخة في تكريم العلماء الرواد والباحثين المجددين، والاحتفاء بأسماء الراحلين الذين أفنوا أعمارهم في الميدان والدرس والترميم، تبعث برسالة بالغة الدلالة مفادها أن العلم رسالة تتوارثها الأجيال، وأن تقدير أصحاب العطاء هو الوقود الحقيقي الذي يدفع شباب الآثاريين إلى مواصلة المسيرة بثقة واقتدار.

​إن الطموح الآثاري العربي الذي تبلورت ملامحه في لقاء الشيخ زايد يضعنا أمام مسؤولية تحويل التوصيات العلمية إلى مشروع ثقافي وتربوي وإعلامي شامل، يخرج بالتراث من قاعات المؤتمرات إلى وعي الناس اليومي؛ فالأوطان التي تحفظ أمانة تاريخها هي وحدها القادرة على صياغة مستقبلها بعقل مستنير وهوية لا تنكسر .