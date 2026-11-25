أثار الهجوم الأوكراني الأخير الذي استهدف سفناً روسية قبالة السواحل الليبية، حالة من اللغط، وموجة من التباين في المواقف الأوروبية.

اعتبرت إيطاليا الهجوم غير مقبول، معبرة عن تنديدها بالعملية، بينما دافعت فرنسا عن حق كييف في الدفاع عن نفسها.

وأدى هذا التصعيد العسكري في المياه الليبية إلى استشهاد جنديين ليبيين متأثرين بجراحهما جراء الهجوم، ما زاد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.

وأبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجانب الأوكراني بأن استهداف السفن الروسية في المياه الليبية يعد خطأً جسيماً، محذراً من مغبة توسيع نطاق الصراع العسكري ليصل إلى حوض البحر المتوسط.

وأكد تاياني أن روما لم تكن على علم مسبق بالعملية، معتبراً أن ما حدث يمثل انتهاكاً للسيادة الليبية وتهديداً لاستقرار المنطقة.

وشددت الخارجية الإيطالية خلال اتصالات دبلوماسية مع نظيرتها الأوكرانية على ضرورة احترام وحدة الأراضي الليبية، مشيرة إلى أن دعم أوكرانيا لا يعني القبول بنقل المواجهات إلى مناطق حيوية بعيدة عن ساحة المعركة الأساسية.

أما الناحية الأخرى، فتبنت باريس موقفاً مغايراً تماماً، حيث دافع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عن الهجوم، واصفاً إياه بأنه يندرج ضمن حق أوكرانيا المشروع في الدفاع عن النفس.

واعتبر بارو أن التحركات الأوكرانية هي رد فعل طبيعي على التدخل الروسي المستمر، داعياً المجتمع الدولي لتفهم الدوافع التي تقود كييف لضرب مصالح موسكو أينما وجدت.

من جهتها، وصفت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو الضربات بأنها نجاح عسكري يثبت قدرة أوكرانيا على إضعاف النفوذ الروسي في مناطق بعيدة مثل ليبيا.

أشارت روفو إلى أن موسكو هي من بدأت بتوسيع النطاق الجغرافي للحرب، وأنها تواجه الآن صعوبات حقيقية في حماية أسطولها ومصالحها في البحر المتوسط.