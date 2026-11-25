رفعت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية دعويين قضائيتين ضد شركة جوجل، تطالبها فيهما بتعويض إجمالي قدره 600 مليون رينجيت ماليزي، بسبب ما وصفته بإخفاق الشركة في اتخاذ إجراءات كافية للتعامل مع المحتوى الضار على منصة يوتيوب.

وذكرت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدعوى الأولى تتهم جوجل بانتهاك واجباتها القانونية وشروط الترخيص، إلى جانب الإهمال، في التعامل مع آلاف المواد الضارة، بما في ذلك المحتوى المرتبط بالمقامرة عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال والنصب.

وأضافت أن الدعوى الأخرى تتهم جوجل بعدم منع إعادة نشر محتوى غير قانوني للمدون الماليزي وان محمد أزري وان ديريس، المعروف باسم «باباجومو»، رغم صدور أمر قضائي مؤقت من المحكمة العليا في كوالالمبور في 19 يونيو الماضي.

وأشارت إلى أنها تطالب بتعويض قدره 300 مليون رينجيت في كل دعوى، موزعًا بواقع 100 مليون رينجيت تعويضات عامة، و100 مليون تعويضات مشددة، و100 مليون تعويضات تأديبية.

وذكرت الهيئة أن 74 ألفًا و569 بلاغًا من أصل 74 ألفًا و703 بلاغات قدمتها إلى يوتيوب خلال الفترة من أول يناير إلى 28 أكتوبر من العام الجاري، بنسبة 99.8%، تتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت.

وأضافت أن يوتيوب استجاب للبلاغات أو أزال المحتوى خلال يوم واحد في 32 ألفًا و781 حالة تتعلق بالمقامرة، بينما لم تتلقَ 4 آلاف و950 بلاغًا أي رد، مشيرة إلى أن 35 حالة استغرقت أكثر من 90 يومًا للتعامل معها، و1468 حالة تجاوزت 30 يومًا منذ تقديم البلاغ.

وأوضحت الهيئة أن التعويضات التي تطالب بها تعكس الوقت والموارد التي خصصتها للتعامل مع أكثر من 50 ألف مادة ضارة، بسبب ما وصفته بإخفاق جوجل على نحو منهجي، فضلًا عن ضرورة مساءلة الشركة وردع الانتهاكات المستقبلية.

ودعت الهيئة، التي سبق أن رفعت دعاوى مدنية ضد شركات كبرى للتواصل الاجتماعي بسبب انتهاكات مماثلة، مزودي المنصات إلى التعامل مع المحتوى الضار والالتزام بواجباتهم بموجب قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998، وقانون السلامة عبر الإنترنت لعام 2025، وشروط التراخيص الخاصة بهم.

وأكدت أن الدعويين تأتيان ضمن جهودها لحماية الشعب، ولا سيما الأطفال، من الأضرار عبر الإنترنت، والحد من استمرار تداول المحتوى الذي سبق أن خضع لإجراءات تنظيمية وقضائية.