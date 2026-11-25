في ظل التراجعات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وتصاعد حيرة المواطنين بشأن التوقيت المناسب للشراء، قدم إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، مجموعة من النصائح للمواطنين والمستثمرين، موضحًا أن الأسعار الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يمتلكون فائضًا ماليًا ولا يحتاجون إلى أموالهم على المدى القريب.

وأكد واصف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «MBC مصر 2»، أن سعر الذهب خلال الفترة الحالية مناسب جدًا للشراء، مشيرًا إلى أن المواطنين الذين اشتروا المعدن الأصفر عند مستويات سعرية مرتفعة لا ينبغي أن يشعروا بالقلق من التراجع الحالي، طالما أنهم ليسوا مضطرين للبيع في الوقت الراهن.

نصيحة مهمة لمن اشترى الذهب بأسعار مرتفعة

وأضاف رئيس شعبة الذهب أنه ينصح المواطنين الذين يمتلكون فائضًا ماليًا باستغلال تراجع الأسعار والشراء مرة أخرى، بهدف خفض متوسط تكلفة الشراء، موضحًا أنه إذا اشترى المواطن الذهب بسعر 8 آلاف أو 7500 جنيه، ثم تراجع السعر إلى 6500 جنيه لعيار 24، فيمكنه شراء كميات إضافية وحساب متوسط السعرين، بما يقلل متوسط تكلفة ما يمتلكه من الذهب.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية قد تساعد المستثمر على تقليل المسافة بين سعر الشراء ومتوسط التكلفة، وبالتالي تقليل فترة الانتظار اللازمة للوصول إلى نقطة التعادل أو تحقيق أرباح، مع ضرورة عدم استخدام الأموال التي قد يحتاج إليها قريبًا.

تحذير من المضاربة في الذهب والفضة

وحذر واصف المواطنين من الدخول إلى سوق الذهب أو المعادن الثمينة بغرض المضاربة السريعة وتحقيق أرباح خلال فترة قصيرة، مؤكدًا أن الذهب والفضة ليسا أدوات مناسبة لمن يبحثون عن مكاسب سريعة.

وشدد على أن الاستثمار في الذهب يجب أن يكون طويل الأجل، موضحًا أن من يخطط لبيع الذهب بعد عدة أشهر بسبب احتياجه إلى الأموال، فمن الأفضل أن يبحث عن بدائل استثمارية أخرى، مثل الأوعية الادخارية البنكية أو المشروعات والأنشطة التجارية.

ضبابية الأسواق العالمية تربك توقعات الذهب

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الأسواق العالمية تمر حاليًا بحالة من الضبابية وعدم اليقين، في ظل تداخل العديد من العوامل الاقتصادية، وعلى رأسها اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية، والتضخم في الولايات المتحدة، وتداعيات الأزمة في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الوقود.

وأوضح أن اتجاه التضخم وأسعار الطاقة، ومدى استمرار التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تؤثر على قرارات السياسة النقدية الأمريكية، وبالتالي تنعكس على حركة أسعار الذهب عالميًا.

وأضاف أن انخفاض أسعار الوقود قد يسهم في تراجع معدلات التضخم، وهو ما قد ينعكس على الأسواق وأسعار الذهب، مؤكدًا أن تشابك هذه المتغيرات يجعل من الصعب الجزم باستمرار انخفاض المعدن الأصفر أو عودته إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة.