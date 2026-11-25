لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو عن الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” المصنعة لأشباه الموصلات، جنسن هوانج.

ولم يستبعد ترامب العفو في حال أدين هوانج بارتكاب جريمة.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست : “أعتقد أنه دوما خيار، ولكن لا أظن أنه سيكون ضروريا”.

وكان هوانج استقال في 12 نوفمبر عقب انكشاف تورطه في علاقتين جنسيتين على الأقل خارج إطار الزواج، وكانت إحداهما مع مديرة لدى عميل إنفيديا “ميجاسبيد”.

وتشتبه دوائر أمنية أمريكية -وفق تقارير إعلامية- في أن جهاز الاستخبارات الصيني جندها.

أما الأخرى، فكانت بحسب التقارير، مديرة عليا لدى إنفيديا تعمل تحت إشراف هوانج.

وأعلنت إنفيديا يوم الإثنين، أنها أعادت هوانج إلى منصبه رئيسا تنفيذيا وذلك بعد 11 يوما فقط من استقالته، فيما قال ترامب إنه “أقنع” مجلس الإدارة بفعل هذا.

وقال ترامب سابقا إن هوانج لا يشكل خطرا على الأمن القومي.