تستعد منصة «نتفليكس» لإطلاق فيلم PROXIES، يوم 11 ديسمبر ، القادم.

ويقدم الفيلم حبكة بوليسية تبدأ باعتراف غامض داخل أحد أقسام الشرطة، قبل أن تتحول القضية إلى سلسلة من الأسئلة والأحداث المتشابكة، التي تضع المشاهد أمام لغز يبدو مستحيلاً.





تدور الأحداث في صباح ليلة عيد الميلاد، عندما يدخل رجل إلى مركز للشرطة ويعترف بمسئوليته عن قتل شخصين أو ثلاثة أشخاص.

لكن الاعتراف لا يمثل نهاية القضية، بل بداية لغز أكثر تعقيداً؛ إذ تحاول الشرطة فهم سبب قراره تسليم نفسه في هذا التوقيت تحديداً، وما الذي يسعى إلى تحقيقه من وراء اعترافه، ومع تقدم التحقيقات، تتشابك روايته مع قضية أخرى سبق اعتبارها مغلقة، لكنها تخفي وراءها تفاصيل لا تتفق مع المنطق المعتاد، لتبدأ لعبة من الغموض والتشويق تتداخل فيها الأسرار والحسابات النفسية.

يتولى الإخراج وكتابة السيناريو المخرج الإسباني Oriol Paulo، بمشاركة الكاتب غيليم كلويا.

ويشارك في العمل أيضاً كل من بلانكا باريس، وخافيير بيلتران، ومارتا باياري.