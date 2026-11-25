كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بمضايقة الفتيات والسيدات والإتيان بأفعال خادشه للحياء بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.
بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مالك إحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 18 الجارى شاهد شخص عارى الجسد يقوم بمضايقة الفتيات والسيدات والإتيان بأفعال خادشه للحياء أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصور (عامل "له معلومات جنائية")، وبمواجهته تبين معاناته من إضطراب نفسى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداعه بإحدى دور الصحة النفسية.