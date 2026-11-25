أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة في ايران "مهرداد أخلاقي" على، أن قوات التعبئة (البسيج) تمثل رصيداً استراتيجياً للبلاد ودعامة مهمة في سياق تعزيز القدرات الدفاعية وخدمة الشعب؛ مشيراً إلى أن وزارة الدفاع تعمل على دعم جاهزية القوات المسلحة واقتدارها، وتعزيز الصلة بين القدرات الدفاعية والإمكانات الشعبية، بالاعتماد على الطاقات العلمية والصناعية والتكنولوجية الايرانية.

وقال أخلاقي في رسالة بمناسبة أسبوع التعبئة إن هذه المؤسسة، المنبثقة من صميم الشعب، تجسد الارتباط العميق بين الثورة الإسلامية والشعب، وقد أدت طوال مسيرتها دوراً فاعلاً في الدفاع عن الوطن ومواجهة التهديدات وإزالة الحرمان والإعمار والإغاثة وخدمة المواطنين، مستندة إلى الإيمان والبصيرة وروح التضحية وتحمل المسؤولية.

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ولفت إلى أن شعار أسبوع التعبئة لهذا العام، "التعبئة فداء لإيران، وأمل المستضعفين"، يستحضر نهج الإمام الخميني والقائد الإمام آية الله السيد علي الخامنئي، مؤكداً ضرورة أن تبقى التعبئة من الشعب وإلى جانبه ومن أجله، وأن تسهم بروح جهادية في معالجة المشكلات والدفاع عن أمن المجتمع ودعم الفئات المحرومة.

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وأضاف وزير الدفاع أن تجارب الحروب الأخيرة أظهرت الأهمية الاستراتيجية للقوات الشعبية وصلتها الوثيقة بالقوات المسلحة في صون استقلال ايران وأمنها ووحدة أراضيها، مؤكداً أن القوة الدفاعية لا تعتمد على المعدات والإمكانات العسكرية وحدها، بل يشكل إيمان الشعب ووعيه واستعداده ركائز أساسية للاقتدار والردع.

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وفي ختام رسالته، هنأ "أخلاقي القائد الأعلى للقوات المسلحة الايرانية آية الله مجتبى الحسيني الخامنئي

وأفراد التعبئة وعائلات الشهداء والمضحين والشعب الإيراني، بمناسبة أسبوع التعبئة، مشيداً بتضحيات هذه القوة الشعبية وخدماتها وإخلاصها.

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