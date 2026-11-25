أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية إطلاق مشروع التصنيع المحلي لسيارة شيفروليه جروڤ، مؤكدا أن هذا المشروع يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع صناعة السيارات في مصر، وما يحظى به من دعم حكومي متواصل.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء أن الطراز الجديد يمثل امتدادا لشراكة صناعية ناجحة بين مصر والشركة، تمتد لأكثر من أربعة عقود، نجحت خلالها شركة جنرال موتورز في ترسيخ مكانتها شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية الصناعية.

واستعرض رئيس الوزراء أبرز محطات الشركة في السوق المصرية، مشيرا إلى تجاوز حجم إنتاجها حاجز المليون مركبة خلال عام 2024، وضخ استثمارات إجمالية تخطت 530 مليون دولار، وتوفير أكثر من 1400 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تطوير شبكة واسعة من الموردين والصناعات المغذية المحلية.

وأضاف رئيس الوزراء أن المشروع الجديد ينفذ باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، وبنسبة مكون محلي تصل إلى 45%، بما يؤكد ثقة الشركة في مناخ الاستثمار بمصر، وحرصها على التوسع في أنشطتها الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر المصرية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة المصرية تضع تنمية القطاع الصناعي على رأس أولوياتها، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، موضحا أن الحكومة ضخت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ ومرافق الطاقة، وتعمل حاليا على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن صناعة السيارات تحظى باهتمام خاص، بهدف تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية، مستندة في ذلك إلى حجم السوق المحلية الكبير، وموقعها الجغرافي المتميز، والاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وكشف مدبولي عن حجم القاعدة الصناعية المتنوعة لقطاع السيارات في مصر، والتي تضم 18 شركة لتصنيع السيارات تعمل من خلال 27 مصنعا، بإجمالي استثمارات تبلغ 5 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 ألف سيارة، وتوفر نحو 90 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى وجود قطاع للصناعات المغذية باستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، تشارك شركاته في سلاسل الإمداد لكبرى الشركات العالمية.

وأكد استمرار الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بالتوازي مع تطوير منظومة الفحص والاختبارات والاعتماد، وتقديم الدعم اللازم لتأهيل الموردين المحليين وتعميق التصنيع المحلي.