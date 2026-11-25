أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق مبادرة جديدة لتحفيز شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة على تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

أكد الوزيران، في بيان صحفي مشترك، إطلاق مسابقة «هاكاثون»، اليوم، لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة المالية العامة، وإتاحة الفرصة أمام المحترفين وشباب رواد الأعمال والشركات الناشئة لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لـ ٤ تحديات تتعلق بتحسين الخدمات المالية والضريبية.

ابتكارات تطبيقات إلكترونية

أوضح الوزيران، أن المسابقة تستهدف المنافسة حول ابتكار تطبيقات إلكترونية لمساعدة الممولين في الاستفادة من حزم التيسيرات الضريبية، وتقديم حلول ذكية للتقييم العقاري، وإعداد التحليلات الاقتصادية والمالية، وتحسين التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أشار الوزيران، إلى تخصيص جوائز مالية للمشروعات الفائزة، مع إمكانية التعاقد على تنفيذ بعض الحلول التكنولوجية المتميزة لتطوير الخدمات المالية والضريبية والتيسير على المواطن والمستثمر والجهات الحكومية.

أضاف الوزيران، أنه تم تخصيص منصة إلكترونية للمسابقة:

https://impacthackathon.itida.gov.eg/ وإتاحة ٣ أسابيع لتلقي مقترحات المتسابقين

من المحترفين ورواد الأعمال والشركات الناشئة.

لفت الوزيران، إلى الاستفادة من خبرات وقدرات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» في تحفيز الابتكار ودعم المشروعات التكنولوجية الناشئة، على نحو يسهم في تعزيز دور مجتمع التكنولوجيا وريادة الأعمال في تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي.

نشر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية

https://mof.gov.eg/ar/media/learn-more/news-57

أن وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقومان بتقييم الحلول والمشروعات، بمشاركة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، الذي يقدم الدعم الفني المتخصص عبر مختلف مراحل المسابقة في تقييم الحلول وفق معايير فنية تشمل جودتها وكفاءتها التقنية ومدى ملاءمتها للاحتياجات الفعلية وقابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.

أوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن تطبيق المنظومات الإلكترونية في وزارة المالية خلال السنوات الماضية كان له تأثير إيجابي مهم في تطوير إدارة المالية العامة، وأن الاتجاه إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صنع القرار وتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة سيسمح بإحداث نقلة جديدة في رفع الكفاءة والفاعلية.

أضاف أن هذه المبادرة المشتركة تستهدف أيضًا تعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، حيث إن تنمية قطاع التكنولوجيا من أولويات الفترة المقبلة، بما يسمح بفتح آفاق جديدة لشبابنا وتنمية الطلب الحكومي أمام الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوى.

أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في تطوير تطبيقات قادرة على معالجة تحديات واقعية وتحقيق أثر ملموس، من خلال تحسين الخدمات ورفع كفاءة المؤسسات.

أشار إلى أن «هاكاثون الذكاء الاصطناعي» يتيح لقاعدة واسعة من الشباب والمحترفين المستقلين فرصة توظيف قدراتهم وإبراز مهاراتهم في ابتكار وتطوير حلول متقدمة لتحديات حكومية حقيقية، كما يمثل فرصة للشركات الناشئة لتطوير منتجاتها وتحويل ابتكاراتها إلى فرص أعمال، معربًا عن تقديره لوزارة المالية لإطلاق هذه المبادرة.

قال أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، إن هذه المبادرة تستهدف إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة لأربعة تحديات حكومية، تتضمن التحليل والتقييم العقاري الذكي، وتحليل أسعار العقارات من خلال منظومة متكاملة تعمل على تحليل وربط البيانات العقارية والجغرافية والعمرانية، بما يتيح تحديد القيم السوقية والإيجارية والاسترشادية للعقارات، فضلًا عن تطوير تطبيقات ذكية للتيسيرات الضريبية تخدم الممولين والمستثمرين وتمكّنهم من الاستفادة من حزم التيسيرات الضريبية، وإعداد تقارير وتحليلات ذكية تساعد صانعي السياسات على اكتشاف المخاطر والفرص والاستعداد لاتخاذ القرارات المستقبلية، بالإضافة إلى تحسين التواصل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مشروع «ميديا ٣٦٠».