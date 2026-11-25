استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، السيد ميغيل أنجيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص لمكافحة الإسلاموفوبيا؛ لبحث آفاق التعاون المشترك في مواجهة خطاب الكراهية، وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، ومناقشة عدد من القضايا الفكرية والحقوقية، إلى جانب سبل توظيف التقنيات الحديثة توظيفًا أخلاقيًّا مسؤولًا.

مواجهة الإسلاموفوبيا مسؤولية إنسانية ودولية مشتركة لا تخص المسلمين

وفي بداية اللقاء، رحَّب مفتي الجمهورية بالممثل السامي لتحالف الحضارات، مؤكدًا أن مواجهة الإسلاموفوبيا مسؤولية إنسانية ودولية مشتركة لا تخص المسلمين وحدهم، بل ترتبط بحماية السلم المجتمعي وصون كرامة الإنسان أيًّا كان دينه أو عرقه أو ثقافته، مشددًا على أن الإسلاموفوبيا والتطرف وجهان لأزمة واحدة؛ إذ تغذي الصور النمطية المغلوطة عن الإسلام خطاب الكراهية، في حين تسهم الممارسات المتطرفة في ترسيخ تلك الصور، وهو ما يجعل تقديم المعرفة الدينية الصحيحة وتصحيح المفاهيم المغلوطة ضرورة أساسية لمواجهة الظاهرتين.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا المرتبطة بالتصورات الغربية عن موقف الإسلام من المرأة وحقوقها، حيث استعرض فضيلة مفتي الجمهورية ما قررته الشريعة الإسلامية من حقوق للمرأة، وما كفلته لها من مكانة إنسانية واجتماعية، موضحًا فلسفة الميراث في الإسلام وما تقوم عليه من منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات والمسؤوليات، بعيدًا عن القراءات المجتزأة التي تفصل الأحكام عن مقاصدها وسياقاتها. كما أبرز ما أتاحه الإسلام للمرأة من فرص المشاركة في مختلف مجالات الحياة وتولي المناصب القيادية والعليا، بما يدحض التصورات التي تختزل موقف الإسلام منها في صور نمطية لا تعكس حقيقة تشريعاته.

كما تطرق فضيلته إلى مفهوم الجهاد في الإسلام، والفارق الجوهري بينه وبين الإرهاب، وما أرساه الإسلام من ضوابط أخلاقية وإنسانية للحرب، تحظر الاعتداء وتصون حرمة النفس البشرية، مؤكدًا أن الخلط بين هذه المفاهيم يمثل أحد المداخل التي تُستغل في تشويه صورة الإسلام وتقديمه على غير حقيقته.

وفي سياق حديثه عن قضايا العدالة وحقوق الإنسان، أكد مفتي الجمهورية أن الفجوة بين القوانين والمواثيق المعلنة وبين واقع تطبيقها أسهمت في تغييب الحقائق، وأتاحت المجال لازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا المظلومين. واستعرض فضيلته ما يتعرض له المسلمون في الإيجور وبورما وغزة من انتهاكات ومعاناة إنسانية، مشيرًا إلى التفاوت الواضح في مستويات الاهتمام والتحرك الدولي إزاء هذه القضايا، ومشددًا على أن العدالة لا تتجزأ، وأن حماية حقوق الإنسان ينبغي أن تكون مبدأ ثابتًا لا تحكمه الاعتبارات السياسية أو الدينية أو الجغرافية.

وتناول اللقاء كذلك الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تشكيل الوعي العام والتأثير في اتجاهات المجتمعات، حيث أكد فضيلة المفتي أهمية إخضاع استخدام هذه التقنيات لمنظومة أخلاقية واضحة، تضمن عدم توظيفها في نشر خطاب الكراهية أو التضليل أو التحيز ضد الأديان والثقافات، وتحفظ كرامة الإنسان وخصوصيته. وأوضح فضيلته أن المرجعية الأخلاقية والدينية عنصر أساسي في توجيه التطور التقني، وأن المؤسسات الدينية والعلمية قادرة على الإسهام في بناء الأطر القيمية الحاكمة لهذا المجال، بما يضمن أن تظل التكنولوجيا أداة لخدمة الإنسان وتعزيز التفاهم بين المجتمعات، لا وسيلة لتوسيع دوائر الانقسام والكراهية.

وعرض فضيلة المفتي إمكانات دار الإفتاء المصرية ومؤسساتها بوصفها شريكًا فاعلًا يمكن أن يدعم جهود الأمم المتحدة في هذه الملفات؛ مشيرًا إلى محرك الفتوى «حَصِين» وما يتيحه من معرفة شرعية موثوقة في البيئة الرقمية، ودور مركز «سلام» لدراسات التطرف في رصد الخطابات المتطرفة وتحليلها وتقديم المعالجات العلمية لمواجهتها، فضلًا عن جهود إدارة الترجمة في نقل الإنتاج العلمي والإفتائي للدار إلى لغات متعددة، بما يسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الجمهور غير الناطق بالعربية. كما استعرض فضيلته ما تتيحه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم من شبكة واسعة للتواصل مع المؤسسات الإفتائية وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود، إلى جانب إمكانية توظيف المؤتمر العالمي السنوي للدار منصةً للحوار الدولي حول مواجهة الإسلاموفوبيا وتعزيز الاستخدام الأخلاقي للتقنيات الحديثة.

من جانبه، استعرض الممثل السامي لتحالف الحضارات طبيعة المهام الموكلة إليه بصفته المبعوث الأممي الخاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، موضحًا أن عمله يتضمن التعريف بظاهرة الإسلاموفوبيا، وتتبع جذورها وتاريخها، ورصد مظاهرها المعاصرة، فضلًا عن متابعة المبادرات والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهتها، والعمل على تعزيز التنسيق بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمعات الدينية والمدنية للحد من انتشارها.

وأعرب الممثل السامي عن بالغ قلقه إزاء الارتفاع الملحوظ في حوادث الإسلاموفوبيا حول العالم، وما تتركه من آثار سلبية على التماسك الاجتماعي وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مكتبه يعمل على إعداد وتنفيذ خطة عمل أممية لمكافحة هذه الظاهرة، ترتكز على الرصد والتوثيق، وتعزيز التشريعات والسياسات الوقائية، وإشراك المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في بناء خطاب بديل يقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم بين الثقافات.

وأوضح أن من بين التحديات التي تسعى الأمم المتحدة إلى معالجتها الفجوة القائمة بين الأطر القانونية والممارسات الفعلية، وما تتيحه من فرص لاستمرار التمييز والصور النمطية، مؤكدًا أهمية تحويل المبادئ والمواثيق الدولية إلى ممارسات ملموسة تحمي حقوق الأفراد والجماعات. كما أشار إلى أن مواجهة الإسلاموفوبيا تتطلب تعاونًا حقيقيًّا مع المؤسسات الدينية ذات المرجعية العلمية الموثوقة، لما لها من قدرة على تقديم المعرفة الصحيحة بالإسلام وتفنيد الادعاءات المغلوطة التي تسهم في تغذية الكراهية.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، استعرض الممثل السامي جهود العمل على إعداد ميثاق أخلاقي دولي ينظم استخدام هذه التقنيات، ويضمن توظيفها في خدمة الإنسان، ويحمي المجتمعات من التضليل وخطاب الكراهية، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المؤسسات الدينية والعلمية والخبراء التقنيين في صياغة الأطر الأخلاقية التي تحكم هذا المجال، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وصون القيم الإنسانية.

ورحَّب الممثل السامي بتعزيز التعاون مع دار الإفتاء المصرية، معربًا عن تطلعه إلى بناء شراكة فاعلة تسهم في مواجهة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية، وتعزز الحوار بين الثقافات والأديان، مثمنًا الدور الذي تضطلع به الدار وفضيلة مفتي الجمهورية في نشر الفهم الصحيح للإسلام. وأكد أن القيادات والمؤسسات الدينية تمثل شريكًا أساسيًّا في مواجهة الصور النمطية من جهة، والفكر المتطرف الذي يغذيها من جهة أخرى، وأن الجمهور العالمي بحاجة إلى مصادر علمية معتمدة تميز بين حقيقة الإسلام وما يُنسب إليه زورًا وبهتانًا.

واتفق الجانبان على أهمية الانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى خطوات عملية للتعاون، من بينها دراسة تشكيل فريق عمل مشترك بين دار الإفتاء ومكتب الممثل السامي لوضع خارطة طريق للتعاون، وإنتاج محتوى توعوي متعدد اللغات لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، وتنظيم برامج تدريبية لوسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية حول التغطية المسؤولة للشأن الإسلامي، فضلًا عن تبادل البيانات والتقارير المتعلقة برصد خطاب الكراهية والتطرف في الفضاء الرقمي، كما اتفقا على بحث تنظيم ورشة عمل مشتركة بمشاركة علماء وخبراء تقنيين للإسهام في الجهود الرامية إلى إعداد الميثاق الأخلاقي الدولي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعوة الممثل السامي أو من يمثله للمشاركة في المؤتمر العالمي المقبل لدار الإفتاء المصرية.