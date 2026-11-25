قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن إطلاق التصنيع المحلي لسيارة شفروليه جرووف، داخل مصنع الشركة بمدينة 6 أكتوبر، خطوة كبيرة، باستثمارات إجمالية تبلغ 20 مليون دولار، ونسبة مكون محلي تصل إلى 45%.

وأكد خلال كلمته أن إطلاق السيارة يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون الصناعي بين الشركة والدولة المصرية، التي تمتد لأكثر من 4 عقود، مشيرًا إلى أن مصنع جنرال موتورز بمدينة 6 أكتوبر يُعد المصنع الوحيد للشركة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح أن الشركة نجحت في تجاوز حاجز المليون مركبة من الإنتاج المحلي خلال عام 2024، باستثمارات تخطت 530 مليون دولار، فضلًا عن توفير أكثر من 1400 فرصة عمل، والمساهمة في تطوير شبكة الموردين والصناعات المغذية المحلية.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعكس أهمية الشراكات الصناعية طويلة الأجل في دعم الاقتصاد، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات، مؤكدًا استمرار ثقة جنرال موتورز في السوق المصرية وحرصها على التوسع في استثماراتها وتنمية القدرات الصناعية للكوادر المصرية.