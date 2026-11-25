شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الاحتفالية التي أقيمت بدير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة، تحت عنوان "مسار يجمعنا كلنا"، احتفاءً برحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، بتنظيم من مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك والرهبان الفرنسيسكان، وبالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بأسيوط، وبمشاركة القيادات الدينية والتنفيذية والأكاديمية والشخصيات العامة.

جاء ذلك بحضور الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، واللواء أركان حرب شريف سعيد صالح، مساعد رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية، والعميد محمد شعراوي، المستشار العسكري للمحافظة، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مرتجي عبد الرؤوف، مدير الوعظ والإرشاد الديني بالأزهر الشريف، والشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس مركز أسيوط، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق، والفنان محمد جمعة، والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وسمير عبد التواب، مدير الهيئة العامة للتنشيط السياحي، وأحمد أبو علي، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية والثقافية، من بينها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "من بيت لحم لدير درنكة"، وفقرات غنائية وموسيقية، وافتتاح ورشة للمشغولات اليدوية، وجولة في بانوراما مسار العائلة المقدسة، وعرض مسرحي، فضلًا عن تكريم عدد من المشاركين وتبادل الدروع التذكارية.

وأعرب اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن اعتزازه بالمشاركة في الاحتفالية، مؤكدًا أن مسار العائلة المقدسة يمثل قيمة تاريخية وروحية كبيرة، ويجسد مكانة مصر باعتبارها أرضًا احتضنت العائلة المقدسة، ونموذجًا راسخًا للتسامح والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات.

وأشار المحافظ إلى أن دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة يُعد إحدى المحطات المهمة في مسار رحلة العائلة المقدسة، ويمثل مقصدًا دينيًا وسياحيًا يستقبل الزائرين من مختلف أنحاء مصر والعالم، مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المعنية للتعريف بالمقومات التاريخية والروحية لأسيوط، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدينية والثقافية.

وأضاف أن عنوان الاحتفالية "مسار يجمعنا كلنا" يعبر عن روح الشخصية المصرية القائمة على المحبة والتآخي، ويؤكد أن وحدة المصريين وتماسك نسيجهم الوطني يمثلان ركيزة أساسية لقوة الدولة واستقرارها.

من جانبه، أعرب الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، عن تقديره لمشاركة محافظ أسيوط، مؤكدًا أن المحبة والتآخي بين أبناء الوطن هما مصدر قوته، وموجهًا الشكر للدولة المصرية على اهتمامها بمسار العائلة المقدسة ودعم جهود تطويره.