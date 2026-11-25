يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 ، مشواره في مرحلة المجموعات في النسخة رقم 21 لكأس العالم تحت 17 سنة، بمواجهة هامة أمام نظيره البنمي على الملعب رقم 3 بأكاديمية أسابير بصافرة الحكم الإكوادوري أوزوالدو ماسياس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى، التي تشهد في نفس التوقيت لقاء آخر على الملعب رقم 2 بين منتخبي قطر واليونان.

ويحتل "الفراعنة" الصغار المركز الثاني في ترتيب هذه المجموعة برصيد 3 نقاط من فوز على منتخب قطر (2 – 0) في الجولة السابقة بعد أن افتتحوا مشوارهم بالخسارة أمام منتخب اليونان (1 – 2) في ظل نقص عددي منذ الدقيقة 23 بعد حصول دانيال تامر على إنذارين.

أما منتخب بنما أحد ممثلي منطقة أمريكا الجنوبية والوسطى والبحر الكاريبي المعرفو إختصاراً بـ (كونكاكاف) فقد خسر لقائي قطر (0 – 2) اليونان (1 – 2) وتذيل ترتيب هذه المجموعة بدون رصيد ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية.

ووضع حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر، الرتوش النهائية على تحضيرات فريقه لهذا اللقاء أمس ، وإطمئن على جاهزية لاعبيه من الناحيتين الفنية والبدنية لحصد الفوز الثاني على التوالي ، وحجز بطاقة العبور للدور الثاني في البطولة ، التي تقام في ضيافة قطر للمرة الثانية على التوالي، وسبق للجيل السابق لمنتخب مصر تخطى الدور الأول تحت قيادة أحمد "الكاس" لكنه خسر أمام منتخب سويسرا.

ويعتمد عبد اللطيف ، في تحقيق هدفه على عدد من الأوراق التي قدمت أوراق اعتمادها في نهائيات كأس أفريقيا تحت 17 سنة التي حقق خلالها المركز الثالث على حساب منتخب المغرب، صاحب الأرض وعلى رأسهم الحارس مالك عمرو والظهير الأيمن محمد السيد "الديزل" وقلب الدفاع أدم يوسف ونجوم الوسط والهجوم دانيال تامر ومحمد جمال وأحمد بشير ويوسف عبد الله وخالد مختار وأدهم حسيب وزياد سعودي، بالإضافة للقائد أحمد صفوت التي لفت الأنظار وسجل هدفاً ولا أروع وصنع آخر في مباراة "العنابي" في الجولة السابقة وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.