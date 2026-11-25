قلل محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من تداعيات الحصار البحري الأمريكي المفروض على بلاده، مؤكداً أن طهران لا تشعر بالقلق إزاء هذه الإجراءات، وأن مخزوناتها من السلع الأساسية والاستراتيجية لا تزال في وضع جيد، رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها إيران.

وقال عارف، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تشعر بأي قلق من الحصار البحري الأمريكي، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في عمليات تفريغ وتخليص السلع الأساسية عبر المنافذ الحدودية غير الجنوبية تعكس قدرة إيران على التعامل مع القيود المفروضة على حركة الملاحة والتجارة عبر موانئها الجنوبية، وفق ما نقلته وكالات أنباء رسمية إيرانية.

وأضاف عارف، خلال اجتماع لجنة تنظيم السوق، أن مخزونات البلاد من السلع الأساسية والاستراتيجية في وضع جيد، وأن الأسواق تشهد وفرة في المعروض، في محاولة لطمأنة المواطنين بشأن توافر احتياجاتهم الأساسية، والتأكيد على استعداد الحكومة لمواجهة تداعيات الحصار.

وطالب النائب الأول للرئيس الإيراني بوضع آلية تضمن عدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مشدداً على أهمية ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل الضغوط التضخمية التي تثقل كاهل الاقتصاد الإيراني وتؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتأتي تصريحات عارف في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية التي تواجهها طهران، إذ سجلت العملة الإيرانية، أمس الثلاثاء، انخفاضاً جديداً أمام الدولار الأمريكي، بعدما بلغ سعر الدولار نحو 279 ألف تومان، في تطور يعكس استمرار الضغوط على الريال الإيراني وتراجع الثقة في العملة المحلية.

وتعاني إيران بالفعل من معدلات تضخم مرتفعة واختلالات مالية متراكمة، انعكست على القدرة الشرائية للأسر وتكاليف الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، بالتزامن مع تراجع الموارد الأجنبية وتعقيد عمليات التجارة والتحويلات المالية نتيجة العقوبات والقيود المفروضة على البلاد.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد دعا، قبل أيام، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، محذراً من أن تداعيات الحرب لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تمتد إلى المجال الاقتصادي أيضاً، وقال إن «الحرب ليست عسكرية فقط، بل تدور أيضاً حول الاقتصاد».

وتعتمد إيران بدرجة مهمة على صادرات النفط ومشتقاته والمنتجات البتروكيماوية لتوفير الإيرادات الأجنبية، ما يجعل أي قيود على حركة الشحن والتجارة أو على تحصيل عائدات الصادرات عاملاً مؤثراً في مواردها المالية وقدرتها على توفير العملات الأجنبية.

ويسهم الحصار البحري، إلى جانب العقوبات الغربية، في زيادة صعوبات تصدير المنتجات الإيرانية وارتفاع تكاليف التحويلات المالية، فضلاً عن تعقيد استعادة العائدات الأجنبية، وهو ما يضغط على المعروض من العملات الصعبة في السوق المحلية، ويزيد من الضغوط على سعر الصرف.

وتتزامن هذه التطورات مع إطلاق وزارة الخزانة الأمريكية، في 24 أغسطس 2026، عملية «الإقصاء الاقتصادي»، وفق ما ورد في المعطيات المتعلقة بالإجراءات الأمريكية، إلى جانب الاضطرابات التي طالت مسارات تصدير الطاقة جراء الحصار البحري.

وتكشف تصريحات عارف عن محاولة رسم صورة مطمئنة بشأن قدرة الأسواق الإيرانية على تجاوز تداعيات الحصار، في وقت تشير فيه مؤشرات سعر الصرف والتضخم والضغوط على الموارد الأجنبية إلى استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.