حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة صباحا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا لتصل الصغرى إلى 11 درجة مئوية على شمال الصعيد، بالتزامن مع فرص لسقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح على عدة مناطق بالجمهورية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من الأربعاء 25 نوفمبر وحتى الأحد 29 نوفمبر 2026، محذرة من عدد من الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، أبرزها الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، وفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، مع استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة على عدد من المحافظات.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة طقسًا خريفيًا معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، في حين تميل الأجواء للبرودة إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

ومن أبرز الظواهر الجوية التي حذرت منها هيئة الأرصاد، تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت التوقعات إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح

وتوقعت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء 25 نوفمبر، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

كما تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وفقًا لخرائط الطقس والتوقعات الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء حتى الأحد 29 نوفمبر

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مناطق الجمهورية خلال الأيام المقبلة كالتالي:

الأربعاء 25 نوفمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة.

الخميس 26 نوفمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة.

الجمعة 27 نوفمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة.

السبت 28 نوفمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 16 درجة.

الأحد 29 نوفمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16 درجة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، بسبب الشبورة المائية التي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما نصحت بارتداء الملابس المناسبة للأجواء الخريفية، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع متابعة النشرات الجوية الرسمية بصورة مستمرة، تحسبًا لأي تغيرات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.