قال الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن الشيشة والسجائر التقليدية معروفتان منذ قديم الأزل، وقد ثبتت أضرارهما الصحية، مشيرًا إلى أن التدخين يرتبط بالإصابة بالسرطان وأمراض التليف.

وأضاف "أمين"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدّمه الإعلامي شريف عامر على قناة «MBC مصر»، أمس الثلاثاء، أن منتجات التدخين الإلكتروني لا تزال حديثة نسبيًا، إلا أن عددًا من الدراسات التي أُجريت عليها أثبت وجود بعض الأضرار الصحية المرتبطة باستخدامها.

وأوضح مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة أن التدخين الإلكتروني لا يخلو من المخاطر الصحية، لافتًا إلى أن أجهزة «الأيكوس» تؤدي إلى الإصابة بتليفات في الرئة.