أشاد الهولندي رود كرول، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ومنتخب مصر، بقدرات علي ماهر، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانات فنية جيدة، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وأوضح “كرول” أنه حرص على إرسال رسالة تهنئة إلى علي ماهر عقب توليه المسئولية الفنية لمنتخب مصر، مُعربًا عن تقديره لقدراته التدريبية.

وكشف المدرب الهولندي أنه كان يرى علي ماهر أفضل من حسام حسن في تلك الفترة، وهو ما دفعه لاستبعاد الأخير من قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1996.