كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن توجه إدارة الكرة بالنادي الأهلي بشأن ملف الجهاز الفني الجديد خلال الفترة المقبلة، في ظل المفاضلة بين التعاقد مع مدرب أجنبي أو الاعتماد على عنصر مصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«مصدر في الأهلي .. إدارة الكرة في الاهلي تميل للتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق ، بينما لا تزال فكرة المدرب المصري مطروحه ويعد سامي قمصان الخيار الأقرب لتولي المهمة»

حيث تبقى هوية المدير الفني الجديد للأهلي محل مشاورات داخل الإدارة، انتظارًا للاستقرار على القرار النهائي بشأن قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.