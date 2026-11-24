

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لتدمير واسع جراء العمليات العسكرية الأمريكية، معلنًا أن الجيش والبحرية وسلاح الجو الإيراني لم يعودوا يمتلكون القدرات السابقة، في تصريحات تعكس تمسك واشنطن بتأكيد نتائج حملتها العسكرية ضد طهران.

وقال ترامب، خلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية نجحت في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بصورة كبيرة، مشيرًا إلى تدمير البحرية والقوات الجوية، وتراجع قدرة إيران على إطلاق الصواريخ.

القدرات الصاروخية الإيرانية

وأضاف الرئيس الأمريكي أن القدرات الصاروخية الإيرانية أصبحت محدودة، وأن القوات الإيرانية تواجه صعوبات في مواصلة العمليات العسكرية، في ظل الضربات التي استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية خلال المواجهة بين البلدين.



وتتزامن تصريحات ترامب مع تأكيداته أن الولايات المتحدة تفرض حصارًا بحريًا على إيران، وصفه بأنه الأعظم في التاريخ، مدعيًا أن أي سفينة إيرانية لم تتمكن من اختراقه منذ بدء تطبيقه، باستثناء فترة تعليق مؤقتة.

كما زعم أن حركة النفط عبر مضيق هرمز أصبحت أكبر مما كانت عليه قبل الحرب، رغم استمرار التوترات الأمنية والاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي.

الضربات الأمريكية

وكان ترامب قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الضربات الأمريكية ألحقت أضرارًا كبيرة بالقدرات البحرية والجوية والدفاعية الإيرانية، فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن العمليات العسكرية استهدفت آلاف المواقع داخل إيران.



وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه المواجهة الأمريكية الإيرانية تلقي بظلالها على أمن الخليج وأسواق الطاقة العالمية، وسط استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والحصار البحري ومستقبل المفاوضات بين الجانبين.