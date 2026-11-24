أثار العالم الهولندي فرانك هوجربيتس حالة من الجدل والقلق، بعد تحذيره من احتمالية تعرض 3 مدن كبرى حول العالم لزلازل قوية قد تتسبب في أضرار جسيمة خلال الفترة المقبلة، واضعًا مدينة لوس أنجلوس الأمريكية على رأس المناطق التي يرى أنها الأكثر عرضة للخطر، تليها طوكيو اليابانية وإسطنبول التركية.

ونشر هوجربيتس تحذيره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المدن الثلاث تواجه احتمالية التعرض لزلازل قوية، قد تترتب عليها أضرار كبيرة، دون تقديم موعد محدد أو درجة متوقعة للزلزال في هذا التحذير.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحظى فيه توقعات هوجربيتس بمتابعة واسعة، خاصة بعد ارتباط اسمه بالحديث عن الزلازل قبل وقوع زلزال تركيا وسوريا المدمر في فبراير 2023، وهو ما جعله من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في هذا المجال.

من هو فرانك هوجربيتس؟

فرانك هوجربيتس باحث هولندي اشتهر بتوقعاته المتعلقة بالنشاط الزلزالي، ويرتبط اسمه بمؤسسة SSGEOS، وهي اختصار لـ«مسح هندسة النظام الشمسي»، التي تنشر توقعات وتحليلات تعتمد على دراسة مواقع الكواكب والقمر والزوايا بينها، ومحاولة ربطها بالنشاط الزلزالي.

واكتسب هوجربيتس شهرة عالمية بعد منشور له في 3 فبراير 2023، تحدث فيه عن احتمالية وقوع زلزال بقوة تقارب 7.5 درجة في منطقة جنوب وسط تركيا، قبل الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير من العام نفسه.

هل يمكن التنبؤ بالزلازل؟

ورغم الانتشار الواسع لتوقعاته، فإن التنبؤ الدقيق بموعد ومكان وقوة الزلازل لا يزال أمرًا غير ممكن وفقًا للموقف العلمي المعلن من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي تؤكد عدم قدرة العلماء حتى الآن على تحديد موعد وقوع زلزال كبير ومكانه وقوته مسبقًا.

وتشير الهيئة إلى ضرورة التفرقة بين التنبؤ المؤكد بالزلازل وبين تقدير احتمالات حدوثها على المدى الطويل، وهو ما يجعل تحذيرات هوجربيتس غير كافية لاعتبار وقوع زلزال في المدن المذكورة أمرًا مؤكدًا