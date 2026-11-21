ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر عدة مناطق في وسط بيرو ، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق نحو 99 كيلومترا تحت سطح الأرض، وحددت مركزه على بعد نحو 31 كيلومترا بالقرب من منطقة كاروا مايو بجبال الأنديز، في إقليم جونين الواقع بين مدينتي سيرو دي باسكو وجونين.

وأكدت السلطات في بيرو عدم ورود تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما شعر السكان بالهزة في عدد من المناطق، ودفع القلق بعضهم إلى الخروج إلى الشوارع.

وتقع بيرو ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي نطاق جغرافي يمتد على طول سواحل المحيط ويشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا.