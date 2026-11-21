كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس تولي علي ماهر القيادة الفنية للمنتخب الوطني، متحدثًا عن اختيارات المدير الفني لجهازه المعاون، وموقفه من الاستعانة بعصام الحضري، إلى جانب دور رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة في دعم الجهاز الفني الجديد.



أبو زهرة: علي ماهر اختار جهازه الفني بنفسه



وقال مصطفى أبو زهرة، خلال تصريحاته ببرنامج «الكورة مع فايق»، إن علي ماهر مدرب يعشق عمله ويمنحه اهتمامًا كبيرًا، مؤكدًا أن المدير الفني حصل على الحرية الكاملة في اختيار عناصر جهازه المعاون، دون فرض أي أسماء عليه من جانب اتحاد الكرة.

وأضاف أن علي ماهر يعمل خلال المعسكرات بكل جدية، ويحرص على متابعة التفاصيل الفنية على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه لم يطلب الحصول على أي امتيازات أو مطالب شخصية عند الاتفاق على توليه المسؤولية الفنية للمنتخب.



موقف علي ماهر من ضم عصام الحضري



وتطرق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى إمكانية انضمام عصام الحضري إلى الجهاز الفني للمنتخب، موضحًا أن علي ماهر أكد احترامه الكبير للحارس السابق، لكنه استقر على وجود مصطفى فتحي ضمن اختياراته للجهاز المعاون.



وأشار أبو زهرة إلى أن علي ماهر يمتلك مدرسة تدريبية مختلفة عن حسام حسن، مؤكدًا أن لكل مدرب أسلوبه ورؤيته الفنية الخاصة في إدارة المنتخب واختيار العناصر التي تساعده على تنفيذ أفكاره.



هاني أبو ريدة يدعم الجهاز الفني الجديد

أوضح أن سفر هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى مالاوي برفقة بعثة المنتخب، جاء بهدف تقديم الدعم والمساندة للجهاز الفني الجديد، والتأكيد على وقوف الاتحاد خلف علي ماهر خلال مهمته المقبلة.



كما أعرب أبو زهرة عن سعادته باستمرار عصام الحضري في منصب مدير إدارة حراس المرمى، إلى جانب عمله مع المنتخب الأولمبي.



واختتم تصريحاته بالإشادة بالجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أنه قدم مستويات من الإخلاص والعمل، وشهدت فترته العديد من اللحظات التي مثلت مصدر فخر للكرة المصرية.