أكد حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، أن حالة الطرد التي تعرض لها الفريق في بداية مواجهة اليونان في افتتاح مشوار المنتخب في بطولة كأس العالم للناشئين أثرت بشكل كبير على أداء اللاعبين وانتهت بفوز اليونان 2-1، مشددًا على أن المنتخب لا يزال أمامه مباراتان في بطولة كأس العالم للناشئين، ويسعى خلالهما لتعويض ما حدث.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات لقناة «الكأس»، إن المنتخب نجح في إنهاء الشوط الأول بالتعادل رغم النقص العددي، لكن المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون لمواجهة هذا النقص انعكس على أدائهم مع مرور الوقت، وهو ما أدى إلى تأخر الفريق في النتيجة.

تبديلات هجومية ومحاولة للعودة

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر أن الجهاز الفني أجرى تبديلات هجومية خلال المباراة، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية ومحاولة العودة في النتيجة، مشيرًا إلى أن اللاعبين نجحوا بالفعل في تسجيل هدف، وكانوا قريبين من إحراز هدف التعادل، لكنهم لم يوفقوا في استغلال الفرصة.

رسالة حسين عبد اللطيف للجماهير المصرية

ووجه حسين عبد اللطيف رسالة إلى الجماهير المصرية، مشيدًا بدعمها ومساندتها للمنتخب، حيث قال: «جمهور مصر عظيم، وأتمنى منهم دعم الفريق في المباراتين المقبلتين».

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أهمية المباراتين المتبقيتين، في ظل رغبة المنتخب في مواصلة المنافسة وتقديم أداء أفضل خلال المرحلة المقبلة من بطولة كأس العالم للناشئين.

خسارة منتخب مصر

تلقى منتخب مصر للناشئين خسارة على يد منتخب اليونان بنتيجة 2-1 ، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للناشئين.

وسجل منتخب اليونان هدفين بمطلع الشوط الثاني للمباراة في الدقيقتين 54 و62 من عمر اللقاء.

وسجل زياد سعودي هدف منتخب مصر في الدقيقة 71 من تسديدة قوية على يسار حارس مرمى اليونان.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر للناشئين ومنتخب اليونان بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم للناشئين.

وفي الدقيقة 23 تعرض لاعب منتخب مصر دانيال تامر للطرد بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني لتدخله على لاعب اليونان ليكمل منتخب مصر المباراة منقوصا.

وبتلك النتيجة يحصد منتخب اليونان على أول 3 نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الثاني خلف منتخب قطر المتصدر بنفس الرصيد، بينما احتل منتخب مصر المركز الثالث دون نقاط وتذيل منتخب بنما المجموعة بدون نقاط.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين التشكيل الأساسي الذي خاض به مواجهة اليونان، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين.

تشكيل منتخب مصر أمام اليونان

وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب مصر على النحو التالي:

مالك عمرو، عادل علاء، آدم يوسف، محمد السيد، عزت عبد المعز، أحمد بشير، عمر عبد الرحيم، محمد جمال، أحمد صفوت، دانيال تامر، أدهم حسيب.

قائمة البدلاء

وضمت قائمة بدلاء منتخب مصر كلًا من: محمد عبيد، عبد العزيز محمود، أمير حسن، سيف كريم، يوسف عبد الله، زياد سعودي، خالد مختار، أمير أبو العز، خالد محمود، عبد العزيز خالد.