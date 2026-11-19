تلقى منتخب مصر للناشئين خسارة على يد منتخب اليونان بنتيجة 2-1 ، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للناشئين.

وسجل منتخب اليونان هدفين بمطلع الشوط الثاني للمباراة في الدقيقتين 54 و62 من عمر اللقاء.

وسجل زياد سعودي هدف منتخب مصر في الدقيقة 71 من تسديدة قوية على يسار حارس مرمى اليونان.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر للناشئين ومنتخب اليونان بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم للناشئين.

وفي الدقيقة 23 تعرض لاعب منتخب مصر دانيال تامر للطرد بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني لتدخله على لاعب اليونان ليكمل منتخب مصر المباراة منقوصا.

وبتلك النتيجة يحصد منتخب اليونان على أول 3 نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الثاني خلف منتخب قطر المتصدر بنفس الرصيد، بينما احتل منتخب مصر المركز الثالث دون نقاط وتذيل منتخب بنما المجموعة بدون نقاط.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين التشكيل الأساسي الذي خاض به مواجهة اليونان، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين.

تشكيل منتخب مصر أمام اليونان

وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب مصر على النحو التالي:

مالك عمرو، عادل علاء، آدم يوسف، محمد السيد، عزت عبد المعز، أحمد بشير، عمر عبد الرحيم، محمد جمال، أحمد صفوت، دانيال تامر، أدهم حسيب.

قائمة البدلاء

وضمت قائمة بدلاء منتخب مصر كلًا من: محمد عبيد، عبد العزيز محمود، أمير حسن، سيف كريم، يوسف عبد الله، زياد سعودي، خالد مختار، أمير أبو العز، خالد محمود، عبد العزيز خالد.