مع دخول فصل الشتاء وانتشار نزلات البرد والإنفلونزا، يبحث كثيرون عن طرق لتقوية جهاز المناعة وتجنب الإصابة بالعدوى، ويأتي فيتامين سي في مقدمة المكملات الغذائية التي يلجأ إليها البعض اعتقادًا بأنه يحمي الجسم من نزلات البرد.

هل فيتامين سي يمنع الإصابة بنزلات البرد؟

لكن هل تناول أقراص فيتامين سي يوميًا يمنع الإصابة بنزلات البرد بالفعل؟ أم أن فوائده تقتصر على تقليل مدة المرض وشدة أعراضه؟

وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الأبحاث العلمية تشير إلى أن تناول فيتامين سي بانتظام لا يمنع الإصابة بنزلات البرد لدى معظم الأشخاص، لكنه قد يساعد في تقليل مدة الإصابة وشدة الأعراض، كما أن هناك بعض الفئات التي قد تستفيد منه بصورة أكبر.

وأوضح البروفيسور أدريان جومبارت، أستاذ الكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية بجامعة ولاية أوريجون الأمريكية، أن هناك أدلة علمية تشير إلى استفادة الأشخاص الذين يتعرضون لمجهود بدني شديد من مكملات فيتامين سي.

وأشار إلى أن 5 تجارب علمية وجدت أن تناول فيتامين سي قد يقلل معدلات الإصابة بنزلات البرد إلى النصف لدى الأشخاص الذين يتعرضون لضغوط بدنية شديدة، مثل رياضيي رياضات التحمل والعدائين.

وشملت هذه الدراسات تناول جرعات تتراوح بين 1000 و2000 ملليجرام يوميًا، مع بدء المكملات قبل ممارسة النشاط البدني بأسبوعين على الأقل.

لكن بالنسبة لمعظم الأشخاص، لا توجد أدلة قوية على أن تناول فيتامين سي يمنع الإصابة بنزلات البرد.

واستعرض التقرير مراجعة علمية كبرى نُشرت في مجلة كوكرين، شملت 29 مقارنة بين التجارب و11 ألفًا و306 مشاركين، ووجدت أن تناول فيتامين سي بانتظام لم يقلل معدلات الإصابة بنزلات البرد لدى عامة السكان.

هل فيتامين سي يمنع الإصابة بنزلات البرد؟

هل فيتامين سي يقلل مدة نزلات البرد وشدة الأعراض؟

على الرغم من أن فيتامين سي لا يمنع الإصابة بنزلات البرد لدى معظم الأشخاص، فإن الأبحاث تشير إلى إمكانية مساهمته في تخفيف الأعراض وتقليل مدة المرض.

ووفقًا لمراجعة علمية نُشرت عام 2023، فإن تناول جرعات فموية تبلغ 1000 ملليجرام أو أكثر من فيتامين سي ارتبط بانخفاض شدة أعراض نزلات البرد بنسبة 15% مقارنةً بتناول دواء وهمي.

وأوضح البروفيسور جومبارت أن مكملات فيتامين سي قد تقلل مدة الأعراض الشديدة، دون أن يظهر التأثير نفسه بوضوح على الأعراض الخفيفة.

ويرجح أن تساعد الخصائص المضادة للأكسدة في فيتامين سي على الحد من تلف الأنسجة الموجودة في الأغشية الواقية للجسم، بما فيها الأنف والفم والجهاز التنفسي.

كما أظهرت مراجعة كوكرين أن تناول فيتامين سي بانتظام ارتبط بانخفاض مدة نزلات البرد بنسبة 14% لدى الأطفال و8% لدى البالغين.

وأوضح التقرير أن ذلك قد يعني تقليل مدة الإصابة بنحو يوم واحد لدى الأطفال، ونصف يوم لدى البالغين، إذا كانت نزلة البرد تستمر عادةً أسبوعًا.

لكن هذه الفوائد ظهرت لدى الأشخاص الذين كانوا يتناولون فيتامين سي بانتظام قبل الإصابة، وليس عند بدء تناوله بعد ظهور أعراض البرد.

هل فيتامين سي يمنع الإصابة بنزلات البرد؟

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أكد الخبراء أن الحصول على احتياجات الجسم من فيتامين سي من الطعام قد يكون كافيًا، ولا يستدعي تناول المكملات الغذائية لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا.

ووفقًا للتوصيات البريطانية التي أوردها التقرير، يحتاج البالغون إلى 40 ملليجرامًا من فيتامين سي يوميًا، وهي كمية يمكن الحصول عليها من:

نصف ثمرة برتقال تقريبًا.

ثمرة فلفل أحمر.

ثمرة ونصف من البطاطس المخبوزة تقريبًا.

وأشار البروفيسور جومبارت إلى أنه يفضل الحصول على نحو 400 ملليجرام يوميًا من مصادر غذائية للحفاظ على مستويات مناسبة من فيتامين سي في أنسجة الجسم، موضحًا أن المكملات قد تكون خيارًا للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى هذه الكمية من الطعام.

ومع ذلك، يجب عدم تناول جرعات مرتفعة من المكملات دون استشارة طبية، إذ قد يؤدي الإفراط في فيتامين سي إلى اضطرابات هضمية مثل الإسهال وآلام المعدة.

هل فيتامين سي يمنع الإصابة بنزلات البرد؟

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لم يقتصر التقرير على فيتامين سي، بل تناول أيضًا دور الزنك وفيتامين د في دعم الجهاز المناعي ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى.

- الزنك:

يوجد الزنك في المأكولات البحرية واللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الألبان، ويؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على كفاءة الجهاز المناعي.

وأشارت مراجعة علمية نُشرت عام 2024 وشملت 34 دراسة إلى أن الزنك قد يساعد على تقليل مدة نزلات البرد بنحو يومين في المتوسط، لكن الأدلة وُصفت بأنها منخفضة اليقين بسبب اختلاف النتائج بين الدراسات.

كما لم تتضح فاعليته في تقليل شدة الأعراض، ولم تظهر فائدة كبيرة لتناوله بانتظام بهدف الوقاية من نزلات البرد.

وحذر الخبراء من تناول جرعات مرتفعة منه لفترات طويلة، إذ إن تجاوز 25 ملليجرامًا يوميًا من المكملات قد يرتبط بمشكلات صحية، منها فقر الدم وضعف العظام.

- فيتامين د:

يُعرف فيتامين د باسم فيتامين أشعة الشمس، إذ ينتجه الجسم عند تعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية من النوع B.

وأوضحت الدكتورة دنتا ثاكار، طبيبة عامة في عيادات بوبا الصحية، أن الحفاظ على مستويات طبيعية من فيتامين د يساعد الجهاز المناعي على أداء وظائفه، رغم أنه لا يضمن الوقاية من نزلات البرد.

وأشارت إلى أن البالغين يمكنهم التفكير في تناول 10 ميكروجرامات، بما يعادل 400 وحدة دولية، يوميًا خلال أشهر الخريف والشتاء، وفقًا للتوصيات البريطانية.

- فيتامين سي:

يساعد فيتامين سي على دعم وظائف الجهاز المناعي، كما تشير الأبحاث إلى إمكانية تقليل مدة نزلات البرد وشدة بعض أعراضها، خاصة لدى الأشخاص الذين يتناولونه بانتظام قبل الإصابة.

لكن لا توجد أدلة كافية على أن تناوله يمنع الإصابة بالعدوى لدى عامة السكان.

هل فيتامين سي يمنع الإصابة بنزلات البرد؟

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أكدت الدكتورة دنتا ثاكار أن الاعتماد على المكملات الغذائية وحدها ليس وسيلة كافية لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أهمية اتباع مجموعة من العادات الصحية، أبرزها:

ـ تناول نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية.

ـ الحصول على ساعات نوم كافية.

ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام.

ـ الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين.

ـ الحفاظ على مستويات مناسبة من الفيتامينات والمعادن في الجسم.

واختتم التقرير بالتأكيد على أنه لا يوجد مكمل غذائي يضمن منع الإصابة بنزلات البرد، لكن الاهتمام بالتغذية والنوم والنشاط البدني، إلى جانب الحفاظ على مستويات مناسبة من فيتامين سي والزنك وفيتامين د، قد يساعد الجسم على دعم وظائفه المناعية والتعامل مع العدوى.