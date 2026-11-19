دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء، لبحث اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكانه.

وقال عراقجي إن الدعوة تهدف إلى بحث تطورات الأوضاع في غزة، والتحرك بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وبحث سبل إنهاء الحصار وإلزام إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات.

عراقجي: ما يحدث وصمة عار على جبين البشرية

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن استمرار ما وصفه بالإبادة الجماعية والتهجير القسري، إلى جانب منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لإنهاء الحصار.

وأوضح عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، أنه وجّه دعوة رسمية إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء، بهدف تنسيق موقف جماعي إزاء الأوضاع في غزة.

إسرائيل تجبر 6 آلاف فلسطيني على النزوح القسري وسط القطاع

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، الجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة تهجير قسري جديدة بحق المدنيين في المحافظة الوسطى، وتحديدًا في محيط مخيمي النصيرات والبرج، بالقرب مما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، بالتزامن مع إغلاق شارع صلاح الدين وفرض قيود عسكرية مشددة على حركة المواطنين والطواقم الإغاثية.

وأوضح المكتب، في بيان، أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تضرر أكثر من 1500 أسرة فلسطينية، تضم ما يزيد على 6 آلاف شخص، أجبروا على النزوح مجددًا تحت وطأة القصف وإنذارات الإخلاء، وسط انهيار مقومات الحياة الأساسية وغياب الملاذات الآمنة.