أعربت السيدة الأولي انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية عن سعادتها بلقاء ابنتها جنا إيهاب زيدان، صاحبة الإنجاز العالمي والمركز الأول في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2026.

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة السيدة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " سعدت بلقاء ابنتي جنا إيهاب زيدان، صاحبة الإنجاز العالمي والمركز الأول في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2026. فخر لمصر، ونموذج مشرف لأبنائها، حفظها الله وبارك في علمها وخلقها.

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